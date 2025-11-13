La carrera más divertida del Muelle Deportivo regresa este domingo a Las Palmas de Gran Canaria

La popular Dinghy Race regresa este año al Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas el domingo 16 de noviembre, una cita promovida por la World Cruising Club, organizadora del Atlantic Rally for Cruisers (ARC), con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de Turismo LPA. La regata de dinguies se enmarca en el programa de actos de la 40ª edición del icónico rally atlántico, y la participación está abierta a los navegantes y al público local.

Una jornada náutica llena de color y diversión

La prueba se celebrará a partir de las 12.00 horas en la lámina de agua de la Marina Las Palmas (a la altura de la gasolinera) y promete una jornada festiva repleta de humor, color y espíritu marino, y los participantes están invitados a disfrazarse y decorar sus embarcaciones.

Esta peculiar carrera se realizará tras el desfile de banderas de las 38 nacionalidades participantes y el acto inaugural de la regata que saldrá de la capital el próximo domingo 23 de noviembre rumbo a la caribeña isla de Santa Lucía.

Las inscripciones están abiertas hasta el sábado 15 de noviembre en el formulario online, por correo electrónico con la dirección mail@worldcruising.com o de manera presencial en las oficinas de la ARC en el muelle, pantalán L.

Tradición y homenaje a Pedro Texaco

La regata de dinguies se recupera después de varios años. Anteriormente su organización corría a manos del querido Pedro Pérez Abrante (Pedro Texaco), hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, que trabajó durante más de tres décadas en la gasolinera de la dársena de embarcaciones menores y fue toda una referencia para los navegantes.

Foto de archivo de una de las divertidas carreras celebradas en el Puerto de Las Palmas. / La Provincia

En la Dinghy Race podrán participar dinguies inflables, rígidos y tablas de paddle surf de hasta 4 metros de eslora. En el formulario de inscripción cada equipo deberá indicar el nombre completo de los participantes y un nombre de equipo. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de al menos un adulto.

Desfile de banderas

Ese mismo domingo 16, antes de la regata, se celebrará también el tradicional desfile de banderas de las tripulaciones internacionales, un colorido acto que abre de manera oficial la 40 regata ARC.

La salida de la flota principal de la ARC tendrá lugar el domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:30 horas, rumbo a la isla caribeña de Santa Lucía, mientras que la ARC+ zarpó el pasado 9 de noviembre con destino a Granada, tras su escala en Mindelo (Cabo Verde).