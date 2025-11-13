La Cícer reabre al baño tras la limpieza de la orilla por la borrasca Claudia

La Cícer ha reabierto al baño después de que los operarios de Ciudad de Mar limpiaran la playa a lo largo de la mañana. La borrasca Claudia provocó escorrentías en el Barranco de La Ballena, que llevó basura hasta la orilla de esta zona de Las Canteras. Desde primera hora de la mañana se produjeron las tareas de limpieza y se colocó una lona que comunicaba a los usuarios la prohibición del baño. Asimismo los socorristas colocaron banderines rojos en distintas zonas de la orilla. A primera hora de esta tarde se quitaron las señales que desaconsejaban el baño tras intensas tareas de limpieza de los accesos ubicados en Garnier, Ñoño y Lepanto. Desde el Ayuntamiento capitalino aseguran que seguirán pendiente a lo largo del día de algún resto que pueda traer la marea para proceder a su retirada.

En la mañana de este jueves la orilla en esta zona de la playa se encontraba llena de microplásticos, de mecheros, de restos de naturaleza y otro tipo de residuos. El cauce del Barranco de La Ballena fue limpiado ayer por los operarios del Servicio de Limpieza en prevención al fenómeno meteorológico. El dispositivo especial consiguió sacar basura voluminosa como termos, escombros o cajas, y también naturaleza que podría impedir el paso del agua. Sin embargo, los restos pequeños suelen ser difíciles de atrapar y terminan en la orilla del mar cuando hay precipitaciones fuertes.

Mala mar

Además, el balneario de la calle Gomera se vio afectado por una inundación provocada por el arrastre de agua desde el paseo. Técnicos municipales ejecutaron tareas de achique y limpieza durante la mañana, y consiguieron abrir a las 08:00 horas con normalidad para el disfrute de los usuarios.

Aunque la playa ya ha vuelto a la normalidad, Ciudad de Mar pide prudencia a los bañistas, ya que la mala mar sigue. "Si vas a la playa, mantén la precaución: el mar sigue con oleaje, viento y mareas", apuntan en las redes sociales. Por ello, aconsejan revisar el color de las banderas para decidir si es adecuado o no el baño.

Sin incidencias

A pesar de estos inconvenientes la borrasca Claudia ha pasado por Las Palmas de Gran Canaria sin grandes incidencias. A primeras horas de la mañana, los servicios municipales de Seguridad y Emergencias y el personal de Limpieza, así como de la empresa de aguas Emalsa, han finalizado el recorrido de comprobación por los principales puntos sensibles de la ciudad.

Los servicios municipales de Emergencias efectuaron un recorrido por las zonas de Miller, Mata, San Telmo, Luis Doreste Silva, Juan XIII, Avenida Marítima, Belén María, Julio Luengo, túnel de La Ballena, Los Alisios, Pedro Hidalgo, barrio marinero de San Cristóbal y túnel de San José, sin detectar incidencias ni acumulaciones de agua significativas.

Por su parte, el Servicio Municipal de Limpieza, que mantiene activo un dispositivo con 80 efectivos, llevó a cabo inspecciones oculares en aquellos puntos donde habitualmente se registran arrastres o acumulaciones, confirmando la ausencia de problemas. Las zonas inspeccionadas fueron la carretera a Manuel Lois, Barranquillo de Don Zoilo, camino Viejo al Cardón, Urbanización Reina Mercedes y Paseo de Chil. El balance de Limpieza confirmó que no hay cúmulos de escorrentías y únicamente se han localizado charcos en zonas bajas debido a los desniveles. Asimismo, la empresa Emalsa ha realizado actuaciones preventivas y comprobaciones en el barrio marinero de San Cristóbal, sin registrar incidencias.