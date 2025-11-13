La magia de Hogwarts llega a Canarias: este es el plan en Las Palmas de Gran Canaria para los amantes de Harry Potter
La capital acogerá el plan perfecto para estas navidades inspirado en las novelas de J.K Rowling
El universo mágico de Harry Potter aterriza en Las Palmas de Gran Canaria con uno de los eventos culturales más esperados de 2026. El Teatro Pérez Galdós acogerá, del 7 al 11 de enero, el espectáculo Harry Sinfónico, un tributo que ha despertado la euforia de los más fans desde que salieron las entradas a la venta.
La producción llega con un formato inmersivo que va mucho más allá de un concierto tradicional. La puesta en escena llena de ambientación, temática, decorados especiales y experiencias interactivas convertirán el teatro en el auténtico Colegio Hogwarts.
Un concierto para revivir la magia
Harry Sinfónico es un homenaje a las legendarias bandas sonoras de la saga cinematográfica más popular de todos los tiempos. Las piezas cobrarán vida gracias a una orquesta sinfónica de primer nivel, que interpretará en directo los temas más emblemáticos de la historia del joven mago.
Pero la experiencia va mucho más allá de la música:
- Decoración temática inspirada en Hogwarts
- Photocalls especiales para hacerse fotos caracterizadas
- Personajes y extras ambientados
- Sorpresas durante toda la función
- Un diseño visual que recrea la estética de las películas
Todo ello convierte el espectáculo en un plan ideal para disfrutar en familias estas navidades.
Entradas ya a la venta
Las entradas salieron la venta el pasado 7 de noviembre, y los más fanáticos no dudaron en adquirir la suya. Las funciones anunciadas se celebrarán los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero. En horario de 12:00 , 15:00 y 20:00.
Las entradas oscilan entre 24,50 y 50 euros (más 1,07 € de gastos de gestión) y se puede comprar a través de harrysinfonico.com y teatroperezgaldos.es.
Un sorteo que te llevará hasta Londres
Como parte de la campaña de lanzamiento, se ha activado un sorteo en Instagram que acabará el 18 de noviembre, cuto premio incluye:
- Dos entradas para el espectáculo
- Viaje a Londres para dos personas
- Dos noches de hotel
- Visita guiada a Harry Potter Studios
Un regalo perfecto para quienes sueñan con conocer los escenarios donde se rodó la saga.
