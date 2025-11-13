Sin incidencias relevantes por el paso de la borrasca Claudia en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal (Pemulpa) hasta la finalización de la alerta por el Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA), informa de que el paso de la borrasca ‘Claudia’ no ha provocado, durante la madrugada de este jueves, incidencias relevantes en el municipio.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, señala que “todos los dispositivos de seguridad y emergencias estuvieron preparados para la llegada de la borrasca a la ciudad y, tras una noche de lluvias no se han registrado incidencias destacables”.

Órgano de coordinación de emergencia

Josué Íñiguez señala que “en la revisión de los puntos más sensibles de la ciudad que se ha realizado a primera hora de la mañana, no se ha detectado ningún incidente”. Asimismo, recuerda que “la sala Cecopal, el órgano de coordinación de emergencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se mantiene activo hasta el pase definitivo y que decaigan las alertas, tanto por lluvia como por viento, que operan en la comunidad autónoma”.

A primeras horas de la mañana, los servicios municipales de Seguridad y Emergencias y el personal de Limpieza, así como de la empresa de aguas EMALSA, han finalizado el recorrido de comprobación por los principales puntos sensibles de la ciudad.

Recorrido por zonas de la ciudad

Los servicios municipales de Emergencias han efectuado un recorrido por las zonas de Miller, Mata, San Telmo, Luis Doreste Silva, Juan XIII, Avenida Marítima, Belén María, Julio Luengo, túnel de La Ballena, Los Alisios, Pedro Hidalgo, barrio marinero de San Cristóbal y túnel de San José, sin detectar incidencias ni acumulaciones de agua significativas.

Camino Viejo al Cardón tras la borrasca Claudia. / Ayuntamiento LPGC

Por su parte, el Servicio Municipal de Limpieza, que mantiene activo un dispositivo con 80 efectivos, ha llevado a cabo inspecciones oculares en aquellos puntos donde habitualmente se registran arrastres o acumulaciones, confirmando la ausencia de problemas.

Sin cúmulos de escorrentías

Las zonas inspeccionadas han sido la carretera a Manuel Lois, Barranquillo de Don Zoilo, camino Viejo al Cardón, Urbanización Reina Mercedes y Paseo de Chil. El balance de Limpieza ha confirmado que no hay cúmulos de escorrentías y únicamente se han localizado charcos en zonas bajas debido a los desniveles.

Asimismo, la empresa Emalsa ha realizado actuaciones preventivas y comprobaciones en el barrio marinero de San Cristóbal, sin registrar incidencias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria agradece su colaboración a la ciudadanía y recuerda que, aunque la situación meteorológica tiende a la normalidad, se recomienda mantener la precaución en la vía pública mientras persistan condiciones de humedad en el pavimento. Asimismo, recuerda a la población que tiene a su disposición los canales de comunicación del Ayuntamiento para informarse de la evolución del FMA y el teléfono 112 para situaciones de emergencia.