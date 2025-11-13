La concejala Inmaculada Medina, investigada por malversación y otros delitos en el 'caso Valka'

El juez Rafael Passaro ha acordado investigar a la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina por su presunta implicación en el denominado 'caso Valka', relacionado con una trama de corrupción. El magistrado imputa a la edila los posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

Medina actualmente es cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas. En el periodo que está bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 2, que abarca de 2015 a 2022, tenía a su cargo el área de Parques y Jardines. La línea de investigación del Caso Valka que ahora se ve ampliada a petición del fiscal Javier Ródenas se centra en una presunta trama ilícita de malversación de fondos en este último servicio municipal.

Cuatro contratos de suministro de agua de riego

La edila tendrá que comparecer ante el juzgado junto al actual jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, Sergio González Cubas, que también será investigado por los mismos delitos. La investigación tiene como objetivo aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a Guerra Patrimonial FGG en el periodo descrito.

Según el fiscal, Medina, junto a los jefes de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, habría avalado durante años facturas con consumos ficticios o inflados para agotar el presupuesto, generando sobrecostes superiores al 70% y un perjuicio al erario público. Además, la empresa contratista habría financiado un préstamo de 430.000 euros a Padrón como “retorno encubierto”. La llegada de nuevos responsables en 2022 redujo drásticamente la facturación y los consumos.

