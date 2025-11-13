Izquierda Unida Canaria rechaza la ampliación del contrato de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria

Izquierda Unida Canaria (IUC) mostró su rechazo a la ampliación del contrato de emergencia para el Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de residuos en Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que supone "un paso más en la privatización encubierta del servicio".

La formación advirtió que la decisión, lejos de ser una solución transitoria ante una supuesta situación crítica, "perpetúa un modelo de gestión ineficiente que abandona la vía pública y laboral".

El coordinador insular de IUC en Gran Canaria, César Santana, subrayó que “no estamos ante una emergencia real, sino ante una consecuencia premeditada de años de dejadez, desinversión y falta de planificación".

La formación política señala que el expediente presentado por el equipo de Gobierno "está repleto de irregularidades", sumándose a las críticas que realizó al respecto el Comité de Empresa del Servicio Municipal de Limpieza.

"Los informes técnicos que justifican la emergencia no están firmados por personal técnico cualificado, sino por un jefe de grupo en situación provisional, lo que pone en duda su validez legal", añadió.

Santana hizo hincapié en que "han creado un relato de insalubridad para esconder su propia incompetencia" y que, "en lugar de invertir en personal, maquinaria y gestión pública del servicio, han optado por externalizar con argumentos que ni siquiera resisten el mínimo análisis jurídico y técnico”.

Mesa de diálogo

IUC exigió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "la retirada inmediata del contrato de emergencia", así como la publicación de un estudio sobre el modelo de gestión y la convocatoria de una mesa de diálogo con representación sindical y técnica para abordar la situación del servicio.

“No se puede seguir hablando de emergencia mientras se ignoran las propuestas de los trabajadores y se premia a una empresa privada que ni siquiera ha cumplido con los objetivos pactados”, subrayó Santana.

La formación política reiteró su apoyo a los comités de empresa y al preaviso de huelga previsto en diciembre.