El Puerto de Las Palmas pide más tiempo para evaluar el proyecto de la central eléctrica flotante

El Puerto de Las Palmas pide tiempo para evaluar el proyecto de la central eléctrica flotante que el Gobierno de Canarias propone como solución de emergencia al riesgo de apagón en Gran Canaria antes de posicionarse a favor o en contra de esta medida.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, reconoció este jueves que inicialmente el Consejo de Administración del Puerto se mostró contrario a la ubicación de un barco de la luz en el recinto portuario «por una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con temas de seguridad operativa marítima».

Sin embargo, atendiendo a que el objetivo es «evitar un cero energético» es fundamental articular soluciones para «poder tener un sistema de reacción rápida que permita verter energía a la red rápidamente» en caso de necesidad.

Uno de los barcos de la luz que han fondeado en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Reflexionar y solventar dudas

Los miembros del Consejo de Administración conocieron la iniciativa en la reunión celebrada a principios de octubre y el cinco de noviembre se celebró una reunión extraordinaria en la que el Ejecutivo canario explicó el proyecto. «En estos momentos estamos en valoración del proyecto», asevera Calzada, que agrega que necesitan «tiempo para poder reflexionar, solventar algunas dudas que todavía quedan y, en función de eso, el Consejo tomará la decisión que estime más adecuada».

Una de las principales cuestiones que se plantea el Puerto de Las Palmas es cómo puede afectar la presencia constante de este barco de la luz durante un periodo mínimo de tres años que podría prolongarse otros dos más a la operativa diaria de un recinto cuya actividad está en constante crecimiento.

En otras islas, en tierra

En ese sentido, Beatriz Calzada apuntó que en Tenerife y Fuerteventura, las otras dos islas que acogerán infraestructuras para evitar el cero energético, se ha encontrado suelo para ubicar estas centrales eléctricas temporales, pero en Gran Canaria no, por lo que se ha optado por el Puerto.

