Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Las Palmas pide más tiempo para evaluar el proyecto de la central eléctrica flotante

El Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas se mostró inicialmente contrario a la ubicación del barco de la luz

Beatriz Calzada tras la reunión del Consejo de Administración

Beatriz Calzada tras la reunión del Consejo de Administración / La Provincia

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas pide tiempo para evaluar el proyecto de la central eléctrica flotante que el Gobierno de Canarias propone como solución de emergencia al riesgo de apagón en Gran Canaria antes de posicionarse a favor o en contra de esta medida.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, reconoció este jueves que inicialmente el Consejo de Administración del Puerto se mostró contrario a la ubicación de un barco de la luz en el recinto portuario «por una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con temas de seguridad operativa marítima».

Sin embargo, atendiendo a que el objetivo es «evitar un cero energético» es fundamental articular soluciones para «poder tener un sistema de reacción rápida que permita verter energía a la red rápidamente» en caso de necesidad.

Uno de los barcos de la luz que han fondeado en el Puerto de Las Palmas

Uno de los barcos de la luz que han fondeado en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Reflexionar y solventar dudas

Los miembros del Consejo de Administración conocieron la iniciativa en la reunión celebrada a principios de octubre y el cinco de noviembre se celebró una reunión extraordinaria en la que el Ejecutivo canario explicó el proyecto. «En estos momentos estamos en valoración del proyecto», asevera Calzada, que agrega que necesitan «tiempo para poder reflexionar, solventar algunas dudas que todavía quedan y, en función de eso, el Consejo tomará la decisión que estime más adecuada».

Una de las principales cuestiones que se plantea el Puerto de Las Palmas es cómo puede afectar la presencia constante de este barco de la luz durante un periodo mínimo de tres años que podría prolongarse otros dos más a la operativa diaria de un recinto cuya actividad está en constante crecimiento.

En otras islas, en tierra

En ese sentido, Beatriz Calzada apuntó que en Tenerife y Fuerteventura, las otras dos islas que acogerán infraestructuras para evitar el cero energético, se ha encontrado suelo para ubicar estas centrales eléctricas temporales, pero en Gran Canaria no, por lo que se ha optado por el Puerto.

(habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

El magistrado Óscar González Prieto, sobre el derecho a la conciliación: «No es absoluto, implica un acuerdo»

El magistrado Óscar González Prieto, sobre el derecho a la conciliación: «No es absoluto, implica un acuerdo»

El Puerto de Las Palmas pide más tiempo para evaluar el proyecto de la central eléctrica flotante

El Puerto de Las Palmas pide más tiempo para evaluar el proyecto de la central eléctrica flotante

La Dirección General de Universidades del Gobierno apoya la formación de futuros docentes y la promoción de la identidad canaria en la universidad

La Dirección General de Universidades del Gobierno apoya la formación de futuros docentes y la promoción de la identidad canaria en la universidad

Baño no recomendado en zonas de Las Canteras, basura en la orilla y un balneario inundado por la borrasca Claudia

Baño no recomendado en zonas de Las Canteras, basura en la orilla y un balneario inundado por la borrasca Claudia

La magia de Hogwarts llega a Canarias: este es el plan en Las Palmas de Gran Canaria para los amantes de Harry Potter

La magia de Hogwarts llega a Canarias: este es el plan en Las Palmas de Gran Canaria para los amantes de Harry Potter

Sin incidencias relevantes por el paso de la borrasca Claudia en Las Palmas de Gran Canaria

Sin incidencias relevantes por el paso de la borrasca Claudia en Las Palmas de Gran Canaria

La carrera más divertida del Muelle Deportivo regresa este domingo a Las Palmas de Gran Canaria

La carrera más divertida del Muelle Deportivo regresa este domingo a Las Palmas de Gran Canaria

El Bahía Cargo de Fred. Olsen Express transporta más de 100.000 metros lineales de carga durante su primer año

El Bahía Cargo de Fred. Olsen Express transporta más de 100.000 metros lineales de carga durante su primer año
Tracking Pixel Contents