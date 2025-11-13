Susto en el Puerto de Las Palmas: un camión sin freno cae al agua en el muelle Nelson Mandela

Flotando en el agua. Así acabó este jueves un camión que esperaba estacionado en la rampa del Muelle Nelson Mandela del Puerto de Las Palmas hasta que pudiera subir a uno de los barcos de la Naviera Armas Transmediterránea.

Sobre las 17.00 horas, uno de los vehículos que esperaban en la terminal, un camión de transporte de alimentos, comenzó a rodar ante el estupor de las personas que esperaban el barco y los trabajadores portuarios, hasta caer al agua.

Rápido rescate

El cajón de la mercancía estaba sellado y estanco y eso hizo que el vehículo flotara y no se hundiera en el muelle, facilitando así a la empresa Reporsub las labores de rescate, que duraron cerca de dos horas, bajo la supervisión de la Policía Portuaria, la Guardia Civil y personal del Puerto.

Un despiste acaba con un camión flotando en el Nelson Mandela / LP/DLP

Tal como se pudo comprobar cuando el vehículo fue depositado en tierra, el conductor del vehículo había olvidado poner el freno de mano y eso fue lo que ocasionó su precipitación al mar.

Sin riesgo para la navegación

Fuentes portuarias destacaban poco después de la recuperación del camión la importancia de que el vehículo quedara flotando no solo para facilitar el rescate, sino porque no afectó al calado del muelle. Según explicaron, si el camión hubiera llegado al lecho marino, aunque fuera sacado de forma inmediata, habría modificado el calado de esta zona y podría poner en peligro las operaciones en el lugar.