"Ahora que lo meta en arroz": las reacciones más ingeniosas en redes al camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas

El descuido de no activar el freno de mano terminó con un camión flotando en las aguas del Muelle Nelson Mandela, en el Puerto de Las Palmas. Sobre las 17.00 horas de este jueves, el vehículo, dedicado al transporte de alimentos, comenzó a rodar ante la mirada atónita de los pasajeros que esperaban al Armas y de los trabajadores portuarios, hasta precipitarse al mar.

Gracias a que el camión estaba sellado y era estanco, logró mantenerse a flote, lo que facilitó las labores de rescate realizadas por la empresa Reporsub, un operativo que se prolongó unas dos horas. El incidente se saldó con un gran susto y una tarde agitada tanto para los operarios como para el propio conductor.

Un despiste acaba con un camión flotando en el Nelson Mandela / LP/DLP

En cuanto las imágenes del suceso comenzaron a circular, las redes sociales volvieron a mostrar su característico ingenio. Muchos usuarios aprovecharon la publicación de LA PROVINCIA para desplegar su creatividad. "Ahora que lo meta en arroz", le recomendó uno con humor al conductor. "Cada uno lava el camión como quiere", aclaraba otro. "Bob Esponja ya tiene su pedido". "Sushi directo a la mesa". No hubo tregua. Incluso alguno pensó que "iba a Fuerteventura y se quedó a medio camino".

Entre los comentarios, una usuaria recordó que todos hablaban del camión, pero pocos del camionero. "Menudo susto se tuvo que pegar el pobre", lamentaba. Otros, en cambio, felicitaron al fabricante del vehículo, ya que "consiguió que no entrara agua en la zona de carga".

Al final, y aunque pudo haber sido peor, todo quedó en un susto y la situación se resolvió con relativa rapidez.