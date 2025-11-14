Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Ahora que lo meta en arroz": las reacciones más ingeniosas en redes al camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas

Las imágenes del incidente desataron en redes una oleada de ocurrencias

Rescate de un camión que cayó al agua en el Puerto de Las Palmas

Rescate de un camión que cayó al agua en el Puerto de Las Palmas

La Provincia

H.R.F

E.M.A.

Las Palmas de Gran Canaria

El descuido de no activar el freno de mano terminó con un camión flotando en las aguas del Muelle Nelson Mandela, en el Puerto de Las Palmas. Sobre las 17.00 horas de este jueves, el vehículo, dedicado al transporte de alimentos, comenzó a rodar ante la mirada atónita de los pasajeros que esperaban al Armas y de los trabajadores portuarios, hasta precipitarse al mar.

Gracias a que el camión estaba sellado y era estanco, logró mantenerse a flote, lo que facilitó las labores de rescate realizadas por la empresa Reporsub, un operativo que se prolongó unas dos horas. El incidente se saldó con un gran susto y una tarde agitada tanto para los operarios como para el propio conductor.

Un despiste acaba con un camión flotando en el Nelson Mandela

Un despiste acaba con un camión flotando en el Nelson Mandela

Ver galería

Un despiste acaba con un camión flotando en el Nelson Mandela / LP/DLP

En cuanto las imágenes del suceso comenzaron a circular, las redes sociales volvieron a mostrar su característico ingenio. Muchos usuarios aprovecharon la publicación de LA PROVINCIA para desplegar su creatividad. "Ahora que lo meta en arroz", le recomendó uno con humor al conductor. "Cada uno lava el camión como quiere", aclaraba otro. "Bob Esponja ya tiene su pedido". "Sushi directo a la mesa". No hubo tregua. Incluso alguno pensó que "iba a Fuerteventura y se quedó a medio camino".

Entre los comentarios, una usuaria recordó que todos hablaban del camión, pero pocos del camionero. "Menudo susto se tuvo que pegar el pobre", lamentaba. Otros, en cambio, felicitaron al fabricante del vehículo, ya que "consiguió que no entrara agua en la zona de carga".

Noticias relacionadas y más

Al final, y aunque pudo haber sido peor, todo quedó en un susto y la situación se resolvió con relativa rapidez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  6. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  8. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos

"Ahora que lo meta en arroz": las reacciones más ingeniosas en redes al camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas

"Ahora que lo meta en arroz": las reacciones más ingeniosas en redes al camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas

Caso Valka: El PP pide el cese de Inmaculada Medina, investigada por malversación y prevaricación

Caso Valka: El PP pide el cese de Inmaculada Medina, investigada por malversación y prevaricación

Las Palmas de Gran Canaria protagoniza el nuevo cupón de la ONCE dentro de la serie 'Pueblos de película'

Las Palmas de Gran Canaria protagoniza el nuevo cupón de la ONCE dentro de la serie 'Pueblos de película'

Carolina Darias rehúsa pronunciarse sobre la situación de Inmaculada Medina hasta “acceder a la documentación”

Carolina Darias rehúsa pronunciarse sobre la situación de Inmaculada Medina hasta “acceder a la documentación”

El Centro Comercial Las Arenas acoge desde mañana la IX edición de la Feria de Escuelas Infantiles, Infantour

El Centro Comercial Las Arenas acoge desde mañana la IX edición de la Feria de Escuelas Infantiles, Infantour

¿Por qué está investigada Inmaculada Medina? Estos son los hechos clave

¿Por qué está investigada Inmaculada Medina? Estos son los hechos clave

Canarias celebra la suerte: dos premios de la Lotería Nacional reparten alegría en varias islas

Susto en el Puerto de Las Palmas: un camión sin freno cae al agua en el muelle Nelson Mandela

Susto en el Puerto de Las Palmas: un camión sin freno cae al agua en el muelle Nelson Mandela
Tracking Pixel Contents