La caída de láminas de aluminio de la fachada del CC El Muelle obliga a cerrar la zona a peatones y vehículos

La zona afectada fue asegurada tras el desprendimiento para evitar nuevos riesgos

Las láminas de aluminio desprendidas de la fachada del CC El Muelle.

Las láminas de aluminio desprendidas de la fachada del CC El Muelle. / @policiaaplp

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Portuaria ha informado este viernes en sus redes sociales de que la caída de varias láminas de aluminio de la fachada del centro comercial El Muelle obligó a cerrar la zona tanto al tránsito de vehículos como al de peatones.

Tras el desprendimiento, Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria procedió a asegurar el edificio, con el fin de evitar nuevos riesgos en el entorno del centro comercial.

