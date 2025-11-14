La caída de láminas de aluminio de la fachada del CC El Muelle obliga a cerrar la zona a peatones y vehículos

La Policía Portuaria ha informado este viernes en sus redes sociales de que la caída de varias láminas de aluminio de la fachada del centro comercial El Muelle obligó a cerrar la zona tanto al tránsito de vehículos como al de peatones.

Tras el desprendimiento, Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria procedió a asegurar el edificio, con el fin de evitar nuevos riesgos en el entorno del centro comercial.