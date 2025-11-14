Ante el nuevo giro del Caso Valka, la presunta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias rehúsa pronunciarse sobre la situación de Inmaculada Medina hasta “acceder a la documentación”. La alcaldesa hizo declaraciones ante los medios este viernes, en una acto ya programado con mayores, tras conocerse el jueves que el magistrado Rafael Passaro, del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital ha citado a declarar en calidad de investigada a la actual cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas.

Darias resaltó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió personarse en la investigación del Caso Valka desde el primer momento. "Lo hicimos para ponernos a disposición y colaborar con la justicia y también para velar por el interés público municipal", indicó. Y aunque esta no fue atendida en un primer momento por el juzgado que lleva la causa, la Audiencia Provincial sí estimó pertinente la personación del Consistorio.

La alcaldesa aseguró, que "a pesar" de estar personados en la causa, no han recibido una comunicación ofical sobre los nuevos requerimientos que hace el juez y afirmó que conoció este giro en el caso a través de la prensa. El auto judicial, emitido el pasado miércoles, 12 de noviembre, fue adelantado este jueves a través de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

"El PP no nos va a decir lo que tenemos que hacer"

Sobre la petición de cese que solicitó la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, apenas una hora antes del acto en el que participó Darias, la alcaldesa indicó que "el Partido Popular no le va a decir al al gobierno de progreso lo que tenemos que hacer". Darias evitó así anticiparse. "Tenemos muy claro nuestro compromiso con la legalidad y con la transparencia", subrayó, a la espera de “acceder a la documentación”.

La investigación del fiscal Javier Ródenas y del juez Rafael Passaro gira en torno a cuatro contratos suscritos entre Parques y Jardines y Guerra Patrimonial FGG para el suminsitro de agua en tomadero y de riego para el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Estos habrían generado una serie de facturas infladas o ficticias, con un consumo que no era el real que mantenía un sobrecoste del 70% durante los siete años que duró el supuesto fraude.