Caso Valka: El PP pide el cese de Inmaculada Medina, investigada por malversación y prevaricación

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, solicita el cese de Inmaculada Medina como concejala de gobierno tras conocerse que el juez la cita a declarar en calidad de investigada. Medina estaría implicada en el Caso Valka, la presunta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de la capital en diversas etapas y que mantiene diversas líneas de investigación. En este caso, la cuarta teniente de alcaldesa se le achacan los posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

"Pedimos que le quite las competencias y que le anime a dejar el acta", resaltó Delgado durante su intervención ante los medios en la mañana de este viernes, tras conocerse el jueves la imputación a través de un auto judicial al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. "En principio que le retire las competencias de forma temporal, si quiere, hasta que todo esto se confirme", matizó la portavoz popular.

Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra

El caso que afecta a Medina gira en torno a un presunto entramado de fraude en el área de Parques y Jardines entre 2015 y 2022, cuando la que ahora es concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas también llevaba dicho servicio municipal. El juez también ha declarado como investigado al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, Sergio González Cubas. En el supuesto entramado delictivo se encuentran también el anterior jefe, Miguel Ángel Padrón, y el empresario Felipe Guerra. La compañía que este dirige, Guerra Patrimonial FGG, se une también en calidad de persona jurídica.

Delgado recordó que esta es la quinta vez que solicita el cese de Inmaculada Medina, en referencia a las dos denuncias que han presentado por la gestión de la Sociedad de Promoción, ambas aceptadas por la Fiscalía Anticorrupción. Afirmó que el discurso de "victimización" que según esta ha mantenido la alcaldesa, Carolina Darias, desde el año pasado "ha saltado por los aires cuando la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ahora la imputación de la que era concejala de Servicios Públicos”.

Suministro de agua en tomadero y de riego

"¿Piensa seguir mirando para otro lado, escudándose en que todo es una persecución política, en un discurso donde ellos eran víctimas de una supuesta campaña de descrédito?", insistió la portavoz. Delgado incidió en que el Caso Valka deja de ser un supuesto entramado que solo afecta a funcionarios públicos, para implicar ahora también a un cargo político de primer orden y que ha estado en los gobiernos encabezados por el PSOE desde 2015.

La investigación del fiscal Javier Ródenas y del juez Rafael Passaro gira en torno a cuatro contratos suscritos entre Parques y Jardines y Guerra Patrimonial FGG para el suminsitro de agua en tomadero y de riego para el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Estos habrían generado una serie de facturas infladas o ficticias, con un consumo que no era el real que mantenía un sobrecoste del 70% durante los siete años que duró el supuesto fraude.