El Colegio de Abogados de Las Palmas recibe a 33 nuevos letrados

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (Icalpa) ha acogido este viernes, en su salón de actos, la jura o promesa de nuevos letrados y letradas. El acto también reconoció a una cuarentena de abogados que celebran 25 años de profesión, a los que se les entregó una medalla conmemorativa.

El decano del Icalpa, Rafael Massieu Curbelo, tuvo un afectivo discurso ante los asistentes a la ceremonia. Massieu Curbelo se dirigió primero a los nuevos letrados e hizo referencia al abogado y catedrático uruguayo Eduardo Juan Couture Etcheverry, con su libro Los mandamientos del abogado. El decano desgranó uno a uno los mandamientos: estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal con el cliente y con el juez, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y ama tu profesión.

Luego, se dirigió a los abogados reconocidos por sus 25 años de ejercicio. Massieu Curbelo destacó la importancia de tener abogados bien formados en una sociedad y animó a que siguiesen ejerciendo sus tareas.

El discurso del decano en el salón de actos del Icalpa terminó deseando suerte para la implantación de los tribunales de instancia y hablando del retiro y jubilación de los abogados. Hizo hincapié en la necesidad de aprobar una ley que les permita salir de la mutualidad y pasar al sistema general de la Seguridad Social para que la jubilación sea más alta. 9.000 abogados han pospuesto su retiro esperando la nueva norma.

Los abogados homenajeados por sus 25 años de servicio, según consta en la página web del Icalpa, fueron: Elena Isabel Ruiz Suárez, Ana Marta Marrero Flores, Carmen Nirva Macías Acosta, Antonio Manuel Vera Aguiar, Domingo Jesús Jiménez Rodríguez, María Fuensanta Sosa Vera, Marina Esther Domínguez Navarro, Sergio Valentín Peñate, Norberto Vega Amador, Marcos Suárez Santana, Carlos Luis Gil Tadeo, Onelia García Marrero, María Teresa Jesús Sosa Martín, Francisco Elias Artiles Medina, Orlando Martín Ravelo Valido, Nuria Aguado Rendos, Miguel Angel Calderín Hernández, Miguel Santiago Cervera Cantón, Mónica Domínguez Mascaro García, María Sonia Galán Díaz- Bethencourt, José Ramón Melián Padrón, María Candelaria Pérez González, Doña Claudia Rivero Dïaz, José Antonio del Toro Vega, Manuel Rubiales Gómez, José Manuel Jiménez Sanjuas, Carlos Bethencourt González Listado de nombres facilitado en la web del Icalpa.

Los nuevos letrados que juraron y prometieron su profesión: Maialen Zoa Aspizua Rubio, Alexis Barrero Rivero, Inés Betancor Trejo, Haridian Bolaños Frasquet, Belén Bettina Cami Tabarez, María Cazorla Simón, Salima Charki Benjadi, Fernando del Fresno Monche, Antonio del Toro Oregui, Ignacio del Toro Oregui, Gabriela Delgado Cabrera, Adrián Díaz Betancor, Souaad el Machouti Ammy, María Ferrandiz Peralta, José Javier Fuster Batista, Pablo Junyent Hernández, Verónica del Pino León González, Tatiana del Carmen López Valido, María Ángeles Martínez Cudero, Alba Sofia Morales Fuente, Mathias Nicolás Muniz Maroño, Sofia Naranjo Cardona, Daniel Ojeda Boudeling, Lorelei Pardo de Donlebun Marchal, Sheila Porriños Mompeller, Paula Andrea Ramos Ahumada, Mónica del Pino Reyes Alonso, María Rodríguez Cabrera, Francisco Javier Rodríguez Pérez, Yadira Santana Pérez, Salvador Alejandro Santana Talavera, Arabia María Torres Santiago, Rubén Trujillo Reyes.