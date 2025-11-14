Las Palmas de Gran Canaria protagoniza el nuevo cupón de la ONCE dentro de la serie 'Pueblos de película'

Las Palmas de Gran Canaria será la imagen del cupón de la ONCE del próximo domingo 16 de noviembre, dentro de la serie “Pueblos de película”, una iniciativa que destaca a municipios españoles que han servido como escenario de rodajes cinematográficos. Para la ocasión, la organización dedicará cinco millones y medio de cupones al Gabinete Literario.

La presentación del cupón tuvo lugar el jueves en el propio edificio con la participación de José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias; Josué Iñiguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Juan José Benítez, presidente del Gabinete Literario; y Yurena García, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias.

Un escenario habitual del cine nacional e internacional

El Gabinete Literario y su entorno se han consolidado como uno de los escenarios preferidos para rodajes en la capital grancanaria. Su valor arquitectónico y su versatilidad lo han convertido en un recurso habitual tanto para producciones españolas como internacionales.

Entre las películas rodadas allí destaca “La cena” (2025), del director Manuel Gómez Pereira, que utilizó sus interiores para recrear un hotel de época. También figura “The Mother” (2023), producción de Netflix protagonizada por Jennifer Lopez, que convirtió el edificio y los barrios de Vegueta y Triana en una recreación de La Habana.

Los alrededores del Gabinete también han acogido secuencias de “Aliados” (2016), de Robert Zemeckis, rodadas en la Plaza de Cairasco, así como de “Palmeras en la nieve” (2015), que filmó varias escenas tanto dentro del edificio como en zonas cercanas como la Plaza de la Feria.

Un símbolo cultural de la ciudad

El Gabinete Literario, además de ser un referente arquitectónico, ha sido testigo de algunos de los episodios culturales más relevantes de la ciudad. Para la ONCE, su elección como imagen del cupón contribuye a poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando su visibilidad en todo el país.

El cupón forma parte de la oferta del Sueldazo del Fin de Semana, que cada sábado y domingo reparte un premio de 300.000 euros, además de 5.000 euros mensuales durante 20 años para un único cupón. Otros cuatro boletos son premiados con 2.000 euros al mes durante 10 años.

Los cupones se encuentran a la venta a través de los más de 20.700 vendedores de la ONCE, así como en la web oficial y en los establecimientos colaboradores.