Ni los almuerzos valencianos ni los molletes: los bocadillos más diferentes están en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un establecimiento único desde abril de 2025, ubicado en la calle Manuel de Falla, 16 (La Paterna), Oh My Boc se ha convertido en uno de los locales más visitados gracias a su carta con bocadillos, hamburguesas y entrantes artesanos.

La creadora de contenido @taniapyetku no ha dudado en compartir con sus seguidores la experiencia gastronómica en el establecimiento y clasificarlo como "el paraíso de los bocadillos".

Una propuesta innovadora

Sus platos llevan nombres inspirados en dioses o criaturas mitológicas, con el objetivo de ofrecer una propuesta gastronómica innovadora y diferente al resto de sus competidores.

El local ha conseguido convertir los bocadillos en una experiencia gourmet, apostando por productos frescos, pan artesano y combinaciones extraordinarias.

Entre los bocadillos más populares destacan:

Vegetal (5,90 €): hummus casero, verduras asadas, queso de cabra, guacamole y vinagre balsámico.

Panceta (7,90 €): panceta cocinada a baja temperatura, embadurnada con salsa teriyaki, queso de cabra, mayonesa y lollo.

Contramuslo (7,90 €): cocinado a baja temperatura, embadurnado con especias, alioli, cebolla caramelizada y queso cheddar.

Bondiola (7,90 €): hecha a baja temperatura, embadurnada con salsa barbacoa, cajún y boconesa y queso gouda.

Rabadilla (8,90 €): cocinada a baja temperatura, embadurnada con mostaza, queso ahumado y mermelada de pimiento.

Platos divinos

Sus burguers no se quedan atrás, puede elegirlas con carnes 100% de ternera, pollo o la versión veganas, todas acompañadas de pan casero y salsas. Además, puede elegir smash o normal.

Algunas de las hamburguesas favoritas son:

Lamia (10,50 €): dos filetes smash, rulo de cabra, cebolla caramelizada, mermelada de pimiento, bacon y huevo.

Bacchus (10,50 €): dos filetes smash, doble cheddar, bacon, baconesa, mermelada de cebolla con chipotle y cebolla crujiente.

Para acompañarlas, una de las mejores opciones son las papas Zeus, una montaña de papas naturales con cheddar, gouda, bacon, pollo marinado, chutney de mango y cebolla crujiente.

Más que bocadillos y hamburguesas

El local ofrece entrantes artesanales para empezar una experiencia culinaria diferente. Nachos premium (9,50 €), fingers de pollo (8,50 €) o tequeños (7,20 €).

Si eres amante de los perritos calientes, cuenta con cuatro opciones y todas acompañadas de carne danesa. Además, si queda hueco para endulzar la cena, se puede optar por alguna de sus tartas o sus batidos artesanales (4,90 €).

Horario

Oh My Boc abre sus puertas miércoles y jueves de 20:00 a 00:00 horas, viernes amplia media hora su horario. Mientras que sábados y domingos lo hace de 13:00 a 15:30 horas, de noche de 19:30 a 00:00 (domingo hasta las 23:30 horas). Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Además, ofrece reparto a domicilio y dispone de aparcamiento cercano.