Jerónimo Saavedra preside ya la plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria

La memoria de Jerónimo Saavedra ya tiene un rincón de renombre en su ciudad natal. La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria está dedicada al expresidente del Gobierno y exalcalde de la capital desde este sábado. El rincón no es uno cualquiera, dado que el socialista, fallecido hace dos años, era un apasionado del arte y la cultura.

"Sentía pasión por la cultura, el arte y, especialmente, por la música", indicó su sobrino, José María Acevedo. El acto de inauguración fue breve y sobrio, un acto simbólico de inauguración, dado que, de hecho, la plaza seguirá manteniendo el nombre de la Musica y de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.

Plaza en honor a Jerónimo Saavedra / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

A la sombra del Auditorio Alfredo Kraus

Acevedo, rodeado de familiares, amigos y compañeros del PSOE de su tío, destacó que la memoria de este descansará a partir de ahora "junto al mar y al lado del coliseo musical de la isla del que fue impulsor". Y es que las letras que a partir de ahora realzan el nombre de la plaza se encuentran a la sombra del Auditorio Alfredo Kraus.

El sobrino del expresidente de Canarias hizo hincapié en el aspecto cultural de su tío, más que en el de político. Acevedo destacó que era "un hombre poliédrico", con una "gran pasión por la cultura, el arte y especialmente por la música".

Afición por la música

Una afición por la música que vinculó con su manera de ser en la política, por su "capacidad de conciliación" para llegar a acuerdos entre oponentes infrentados y de ideas diferentes y su cualidad como "escuchante", aquel que sabe escuchar. Característica que, según Acebedo, lo llevaron a tener un papel en la política "de gran trascendencia en las Islas".

Una chelista se encargó de poner la nota musical y amenizar así el acto. La alcaldesa, Carolina Darias, indicó que este era un día para destacar la figura de "quien nos honró con su amistad, su experiencia, su sabiduría y sus conocimientos". Darias puso en valor el lugar escogido, junto al Auditorio y a orillas del mar.

"Aquí se abraza la cultura, el arte y el sentimiento, porque este encuentro es un homenaje a quien compartió vida con todos nosotros", apuntó Darias emocionada, destacando así el papel de referente que tuvo Jerónimo Saavedra en el PSOE de Canarias durante décadas. "Para mí era un acto debido buscar un lugar que para siempre guardara su memoria", matizó, al tiempo que puso en valor su etapa como alcalde de la ciudad de 2007 a 2011.

Plaza en honor a Jerónimo Saavedra / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Propuesta por la Mesa Técnica de Patrimonio Histórico

Al acto acudieron también el vicepresidente del Cabildo y exalcalde de la capital, Augusto Hidalgo; el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola; el de Seguridad y Cultura, Josué Íñiguez; entre otros. También acudió la consejera insular de Política Social, Isabel Mena; y, entre otros, la diputada en el parlamento canario Elena Máñez y el diputado en el congreso Luc André Diouf.

La nominación de esta plaza fue propuesta por la Mesa Técnica de Patrimonio Histórico y Memoria Democrática del Consejo Sectorial de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria y obtuvo el visto bueno el pasado 23 de junio. Será el próximo 21 de noviembre cuando se cumplan dos años del fallecimiento de Saavedra, quien también fue ministro de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia.