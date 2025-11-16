Inmaculada Medina, la ‘superconcejala’ para todo en Las Palmas de Gran Canaria

Perito mercantil de profesión y empleada pública en el Gobierno de Canarias desde 1989, Inmaculada Medina (Las Palmas de Gran Canaria 1960) ha tenido en sus manos buena parte de los servicios municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La concejala, investigada ahora dentro de la supuesta trama de corrupción del Caso Valka, ha sido una pieza clave en las alcaldías encabezadas por el PSOE en lo que va de siglo.

Conocida por algunos como la ‘superconcejala’, Medina ostenta actualmente la cuarta tenencia de alcaldía, además de ser la titular de la concejalía de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas. Mujer fiel de partido, al que se afilió en 1987, intentó entrar en la política activa en en las elecciones generales de 2000, cuando presentó su candidatura al Senado. No le bastaron los 60.493 votos que logró en aquellos comicios en los que arrasó el PP de Aznar.

De Canal 25, el de Don Francisco, al Canal 9 Las Arenas

En esa década se haría conocida en las tertulias de las televisiones locales de la Isla, de Canal 25, el de Don Francisco, al Canal 9 Las Arenas, pasando por la Televisión Independiente de Canarias. Su tesón por defender las siglas, la llevó a la lista de Jerónimo Saavedra al Ayuntamiento de la capital en los comicios locales de 2007, en el puesto número 12. En un primer momento fue designada como concejala de Cooperación Internacional, pero pronto viviría una escalada sin precedentes.

Las dimisiones y desencuentros en el seno del gobierno de Saavedra la llevaron de un servicio con escasas competencias a la segunda tenencia de alcaldía. Y es que a mitad de mandato, por las circunstancias de la vida, la concejala ‘schamanera’ -su barrio de toda la vida- sumó los servicios de Limpieza, Parques y Jardines, Playas y Salud Ambiental. Un periodo en el que se dejaba notar y ver en cada acto del alcalde. Es más, tal fue la escalada que hasta logró ser alcaldesa accidental dos semanas.

Inmaculada Medina y su alter ego de la murga Los Melindrosos. / ANDRES CRUZ

El Carnaval, aumenta su exposición pública

Tras cuatro años en la oposición, vuelve al foco en 2015, cuando el nuevo alcalde, Augusto Hidalgo, le otorga Parques y Jardines, Aguas, Vías y Obras, Salud Pública -incluidos Cementerios- y el Carnaval, fiesta con la que aumentó su exposición pública. De hecho, para la historia quedó el momento en el que subió al escenario del parque Santa Catalina a parar el concierto del cantante puertorriqueño Manny Manuel por estar bajo los efectos de alguna sustancia nociva.

En 2019, suma Limpieza con el objetivo de arreglar las deficiencias que dejó la gestión de Pilar Álvarez en el anterior mandato. Cuatro años después, la dirección de este servicio seguía en entredicho y con los grandes contratos vencidos. Tras tantear una posible candidatura a la alcaldía de la ciudad -durante un tiempo se dejó ver en numerosos actos-, la llegada de Carolina Darias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria supuso retirarle todos los servicios públicos salvo Aguas. Eso sí, pasó a convertirse en la presidenta de la Sociedad de Promoción, entidad que también está siendo investigada por contratos vinculados con el Carnaval y fiestas.