Llega el pickleball: Las Palmas de Gran Canaria crea el primer espacio deportivo municipal de Canarias con cuatro pistas de este deporte

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha iniciado los trabajos para habilitar el primer espacio deportivo municipal de Canarias con cuatro pistas de pickleball, anexas a las pistas de tenis Carla Suárez en el Complejo Deportivo López Socas. La actuación, que cuenta con una inversión de 60.000 euros, tiene como objetivo reconvertir la actual pista de frontenis en una instalación moderna, funcional y adecuada a las características de este deporte, cada vez más popular entre la ciudadanía.

Con esta intervención, el Consistorio busca dar respuesta a la creciente demanda de espacios para la práctica del pickleball y optimizar el uso de las infraestructuras deportivas municipales. El proyecto se enmarca en las políticas municipales de mejora continua de los servicios deportivos y promoción de la actividad física como herramienta de bienestar y cohesión social.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha destacado que “con la creación de estas nuevas pistas, fomentamos la práctica de un deporte que está ganando muchos adeptos en todo el mundo y también en nuestra ciudad. Queremos seguir ofreciendo espacios deportivos accesibles y de calidad, adaptados a las nuevas tendencias y demandas de la ciudadanía”.

¿Qué es el pickleball?

Las nuevas instalaciones contarán con cuatro pistas de pickleball y con un sistema de pavimento deportivo específico, denominado como pickleball eco, sobre una superficie superior a 700 metros cuadrados. Los trabajos incluyen ajustes dimensionales de la pista, el recrecido de la solera original, demoliciones puntuales, desmontaje y posterior reposición adaptada de los cerramientos metálicos, el marcaje de líneas conforme a la normativa oficial, la ejecución de elementos para la correcta evacuación de aguas pluviales. Posteriormente se procederá al acondicionamiento integral de los vestuarios que nutre a este espacio deportivo.

El pickleball es una disciplina deportiva que combina elementos del tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa. Se juega con una pala sólida y una pelota perforada en una pista de dimensiones reducidas, lo que permite partidas dinámicas, inclusivas y aptas para todas las edades y niveles de condición física.