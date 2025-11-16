Ni la chocolatería de San Ginés en Madrid ni la Xurrería Trebol en Barcelona: los mejores churros con chocolate están en este local de Las Palmas de Gran Canaria

El día 11 de noviembre se celebra el Día Internacional del Churro, un clásico de los desayunos españoles que se pueden disfrutar en diferentes versiones.

Con la llegada de las lluvias y el frío, el chocolate con churros se convierte en uno de los dulces más demandados durante el otoño e invierno. Especialmente durante los fines de semana o festivos, estos son un acompañamiento perfecto para quienes buscan un desayuno o merienda tradicional.

La mejor churrería de Canarias

Churrería Guanarteme es una de las mejores de Canarias, y se debe a la receta de sus churros es única. Normalmente, estos se elaboran con harina de trigo, agua y sal, y se cocinan en abundante aceite caliente. Sin embargo, el secreto de estos churros está en su masa que mantiene su esencia frente a sus competidores.

La calidad del producto depende tanto del arte del cocinero como del momento en el que se disfrutan, ya que los churros recién hechos conservan una textura y sabor inigualables.

Variedades para todos los gustos

El establecimiento destaca por la elaboración artesanal de todos sus productos, ofreciendo opciones para todos los gustos. Entre sus especialidades se encuentran los churros tradicionales y los rellenos de Nutella, dulce de leche o crema pastelera, así como las porras al estilo madrileño, todo ellos perfecto para acompañar junto a un chocolate caliente.

Los churros rellenos pueden ser de Nutella, dulce de leche o crema pastelera / Churrería Guanarteme

Además, disponen de una amplia variedad de bocadillos, sándwiches y croissant, perfectos para quienes prefieren un desayuno o merienda diferente. Todo ello convierte a la Churrería Guanarteme en un punto de encuentro ideal en Las Palmas de Gran Canaria.

Buenas valoraciones en TripAdvisor

Ubicada en la calle Fernando Guanarteme, 38, la Churrería Guanarteme abre todos los días de 7:30 a 21:00 horas, excepto los miércoles que cierra por descanso del personal.

El precio medio oscila entre 5 y 10 euros por persona, y cuenta con servicio a domicilio, terraza y encargos. En TripAdvisor, los usuarios lo valoran con un 4,1 sobre 5, destacando tanto la calidad de los productos como la atención del personal.

"El desayuno es estupendo, porras exquisitas, crujientes, recién hechas y el chocolate de 10. Los bocadillos también super buenos. Atención y servicio rápido", comenta uno de los usuarios.