Marta Aupi Huguet, asesora en riesgos laborales: "La empresa tiene que acompañar en todas las fases de la vida profesional"

Las XV Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales Fedeport reunieron el pasado 6 de noviembre a expertos y expertas que ofrecieron una jornada de charlas en Las Palmas de Gran Canaria sobre temas que fueron desde el bienestar organizacional hasta la gestión de la incapacidad permanente. El acto, celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria, contó con la ponencia de Marta Aupi Huguet, asesora técnica especializada en absentismo y siniestralidad laboral de la mutua Asepeyo, quien se enfocó en la gestión de la edad en el trabajo.

Aupi ofrece asesoramiento para que las empresas generen entornos saludables a través de distintas líneas, entre las que se incluyen seguridad vial, caídas, hábitos saludables o riesgos psicosociales, entre otras. Pero un enfoque relevante que a menudo pasa desapercibido es la edad, ya que, en palabras de Aupi, es necesario enfocarse en todos los tramos y no exclusivamente en el envejecimiento.

Comunicaciones adaptadas al perfil específico

"Cuando una persona se incorpora en el ámbito laboral, lo lógico es que vaya creciendo con la empresa", relata Aupi, por lo que la corporación "tiene que acompañar a esa persona en todas las fases de la vida profesional". A lo largo de ese acompañamiento también es necesario establecer qué recursos tienen a su disposición los empleados y empleadas, adaptando las comunicaciones sobre los riesgos laborales en función de los perfiles específicos.

"Hay que saber a quién nos dirigimos y cómo nos comunicamos" para que esa comunicación sea efectiva. Una cuestión importante a tener en cuenta en este sentido es que las personas de edad avanzada tienen más experiencia y conocimiento global de la empresa, cualidades que pueden conllevar una mayor capacidad de resolución de conflictos y una gestión emocional más consistente.

Por su parte, las personas jóvenes poseen otras fortalezas como un mayor dominio de las nuevas tecnologías, mayor grado de adaptabilidad frente a los cambios y, en general, una formación sólida. Además, tienen una percepción distinta ante los posibles peligros, por lo que son más propensas a arriesgarse.

Gamificación y reconocimientos médicos

Es por ese motivo que, tal y como explica Aupi, tiene que haber distintos medios para transmitir las medidas de prevención de riesgos laborales, como es el caso de la gamificación. Esta herramienta brinda la posibilidad de sensibilizar a los trabajadores a través de la realidad virtual, permitiendo que experimenten los peligros sin realmente exponerse a ellos.

Otra de las claves en este sector pasa por tener en cuenta la salud colectiva e individual del personal contratado. Los reconocimientos médicos que ofrecen las compañías son un activo importante para la prevención y la detección de enfermedades antes de que estas se conviertan en problemas graves o se cronifiquen. Por ello, Aupi insiste en que es importante que, a pesar de ser de carácter voluntario, los empleados se hagan los chequeos oportunos.

Salud mental

La vida laboral de las personas está "llena de aprendizajes, cambios físicos y cambios emocionales", por lo que "la empresa nos tiene que ir acompañando para mantener la salud", añade. En este sentido, la etapa vital del envejecimiento es una "edad crítica" ligada a una posible pérdida de facultades y cambios tanto físicos como emocionales. No obstante, los perfiles más jóvenes presentan problemas de salud mental en aumento, por lo que también es necesario que se les hagan los seguimientos pertinentes.

Estos cuidados comienzan antes incluso de que se produzcan los procesos de contratación, ya que hay ocasiones en que las empresas no exponen con claridad cuáles son los compromisos y expectativas esperables en un puesto de trabajo. Así, el choque con la realidad puede derivar en frustraciones, ansiedad o estrés, entre otros problemas.

Confluencia de generaciones

Los cambios demográficos se trasladan directamente a los ámbitos laborales en cuestiones como, por ejemplo, la confluencia de distintas generaciones. Aupi subraya que este factor influye notoriamente en el desempeño y el clima laboral: "La empresa tiene que garantizar espacios de colaboración para que las distintas fortalezas que presentan tanto los jóvenes como los mayores puedan enriquecerse, se amplíen los conocimientos y se eliminen los estigmas asociados a la edad".

Para ello, las compañías deben generar espacios comunes donde se fomente el intercambio y la transferencia de fortalezas entre generaciones, evitando que haya áreas de una empresa en la que todo el personal tenga edades parecidas. De este modo, asegura Aupi, se potencia el talento interno y la transferencia de conocimientos que, de otro modo, se perderían de distintas maneras. Por ejemplo, cuando todo un departamento se jubila simultáneamente y se tiene que partir de cero.

Asimismo, es importante que en esa confluencia de generaciones se siga formando no solo a los jóvenes, sino también a los mayores. De hecho, un error habitual es que a partir de cierta edad se deja de actualizar en conocimientos a los empleados, desligándolos de la innovación en sus correspondientes sectores.