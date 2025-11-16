Vikingos, piratas y hasta un tiburón se dejan ver en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria

Caribeños, hawaianos, piratas, un par de vikingos y hasta un tiburón. Todos ellos y más se dejaron ver en la mañana de este domingo en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. La Dinghy Race volvió a las aguas de la bahía capitalina tras varios años sin celebrarse. El evento más divertido de la Atlantic Race for Cruises (ARC) regresó por todo lo alto a modo de homenaje a Pedro Pérez Abrante, más conocido como Pedro Texaco ‘no problem’, quien fuera impulsor de esta cita cargada de humor y sarcasmo antes de que muchos de los participantes se lancen al océano rumbo al Caribe.

La banda Guiniguada fue la encargada de abrir la cita entre banderas de Suiza, Suecia, Australia o Reino Unido al ritmo de la charanga. Acto seguido, los participantes se lanzaron a sus barquillas, botes, kayaks o precarias neumáticas que en cualquier momento podían volcar. Los más atrevidos se decantaron por la tabla de paddle surf. Todo en un ambiente festivo lleno de gorros de vikingo, pirata o collares de flores, tras haberle hecho el agosto a los chinos de la calle León y Castillo. Carnaval acuático en pleno noviembre.

Los vikingos de La Isleta

«Nos dijeron que éramos candidatos para que nos volcaran, así que nos pusimos las pilas y salimos escopeteados», apunta Begoña, la vikinga, junto a su marido, Carlos, también con el mismo atuendo del Carolan. Aunque no participan en la ARC, esta pareja de La Isleta alcanzó la meta los terceros a bordo de un kayak, «como nos hicieran algo, darnos la vuelta habría sido imposible».

Y es que la locura de esta competición incluye cañones de agua desde un bote de la organización y huevos lanzados como granadas desde el muelle, a los que había que añadir las pistolas de agua que llevaba más de un equipo participante contrario. «La salida fue muy estresante, pero fuimos en modo competitivo», matiza Carlos el Vikingo isletero.

A sus espaldas, sus hijos Héctor y Jaime llegaron los cuartos en una tabla de paddle surf, aunque en su caso el atuendo de vikingo se lo dejaron en la tienda o en casa, «breve pero intenso», subrayaron todos ellos. Y esto ha sido el calentamiento, «quién sabe, igual el año que viene nos animamos a cruzar el Atlántico», aclara Carlos. En cualquier caso, entre los dinguies había locales, escuelas náuticas y intrépidos marineros que en unos días partirán al Caribe.

El premio a los más divertidos

Este era el caso del pirata Robin junto a su amigo Simon, el hawaiano recién salido de un todo incluido. En realidad recién llegados del bote desde que lanzaron chorros de agua. El atuendo de estos dos británicos y el de las otras dos acompañantes de la travesía les valió el premio a los más divertidos. «Esto ha sido fantástico y competitivo», subraya Robin, «y muy mojado», matiza Simon.

Estos jubilados británicos sí forman parte de los equipos participantes en la 40 edición de la ARC que se celebra este año. La carrera partirá del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria el próximo domingo 23 de noviembre rumbo a la isla de Santa Lucía, en el Caribe. Una edición redonda que la organización ha querido celebrar recuperando esta divertida carrera y, además, haciendo homenaje a quien fuera pieza fundamental durante años.