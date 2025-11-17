El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria busca jefe de Rescate y Salvamento para el cuerpo de bomberos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria para proveer, mediante el sistema de libre designación, el puesto de Jefe de Servicio de Rescate y Salvamento, adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, explica que de esta manera el Consistorio da "un paso determinante para fortalecer la estructura directiva del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, un área esencial para la seguridad y la respuesta ante emergencias en nuestra ciudad".

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, señala que "este proceso permite avanzar en la profesionalización, la eficacia y la coordinación del SEIS, un servicio que afronta intervenciones decisivas para la protección de la ciudadanía".

Funciones clave del puesto ofertado

El puesto de Jefe o Jefa de Servicio de Rescate y Salvamento incorpora funciones de dirección, coordinación y gestión estratégica de las distintas unidades del SEIS. Entre sus responsabilidades se encuentran la planificación, ejecución y evaluación de los programas y objetivos del servicio, la administración de los recursos presupuestarios, el análisis de costes, la elaboración de informes técnicos, la optimización de los métodos de trabajo y la incorporación de innovaciones tecnológicas.

Bomberos de la capital durante un curso de formación en prácticas. / José Carlos Guerra

También incluye la organización del personal, la planificación operativa y la supervisión del mantenimiento de las instalaciones y del equipamiento, además de la participación en la definición de la política municipal en materia de rescate y salvamento.

El SEIS de Las Palmas de Gran Canaria constituye un servicio fundamental para la ciudad y cuenta con tres parques operativos —el Parque Central de Miller Bajo y los parques zonales de La Isleta y Vegueta, Cono Sur y Tafira— que garantizan la atención en todo el término municipal.

Bases de la convocatoria

La resolución publicada en el BOE este pasado sábado recoge que las bases específicas que rigen esta convocatoria se han difundido en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, número 130, de 29 de octubre de 2025, y que dichas bases han sido rectificadas posteriormente en los términos incluidos en el BOP número 132, de 3 de noviembre de 2025.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante quince días hábiles a partir de este lunes y los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se harán públicos según lo previsto en las bases.