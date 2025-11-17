La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka

Inmaculada Medina deja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por su presunta implicación en el caso Valka. La hasta ahora concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas fue imputada en la investigación que dirige el juez Rafael Passaro, en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, por los posibles delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude entre 2015 y 2022. La edil anunció el cese de su cargo este lunes, en una comparecencia sin preguntas en las oficinas municipales.

El magistrado imputa los cuatro posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

Facturas ficticias o infladas

El fiscal Javier Ródenas sostiene que la edil habría avalado 89 facturas ficticias o infladas durante años, generando sobrecostes superiores al 70%, para agotar partidas presupuestarias. Esta conducta hubiera sido "decisiva" en el caso por firmar resoluciones administrativas "sin requerir comprobación técnica alguna ni justificar el consumo acreditado".

La trama, que salió a la luz en verano de 2024, afecta a diversos servicios y empresas municipales. Medina se suma a la lista de personas investigadas de la corruptela cuyas mayores ramas giran en torno a Geursa, la empresa de gestión urbanística de la ciudad, y el área de Parques y Jardines, del cual Medina fue responsable en los dos mandatos del exalcalde Augusto Hidalgo.

Contratos de suministros

Según el fiscal, este servicio habría funcionado durante años como "una sucursal bancaria" del empresario Felipe Guerra, también vinculado a la trama. A través de esta área municipal, se habrían emitido dichas facturas supuestamente fraudulentas a partir de los presupuestpos de cuatro contratos de suministro de agua adjudicados a Guerra Patrimonal FGG, empresa administrada por Guerra.

Medina llegó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2007 y, desde entonces, ha sido titular de distintas áreas de la capital grancanaria, incluyendo Cooperación Internacional, Limpieza, Parques y Jardines, Playas, Salud Ambiental, Aguas, Vías y Obras o Carnaval.

