Un concierto recuerda a Jerónimo Saavedra en el segundo aniversario de su fallecimiento

El concierto Memorial Jerónimo Saavedra rendirá homenaje a quien fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 2007 y 2011, con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento. Será el viernes, 21 de noviembre, a las 19:00 horas en la plaza de Santo Domingo de Vegueta, donde el Cuarteto Arsis interpretará un programa compuesto por algunas de las obras favoritas del desaparecido político, quien también destacó por su sensibilidad por la cultura, especialmente en su faceta de melómano.

Jerónimo Saavedra cultivó a lo largo de su vida una intensa relación con la música en todas sus facetas. Este concierto, impulsado por el Ayuntamiento capitalino, pretende rendir tributo a la figura de quien fue también primer presidente del Gobierno de Canarias y ministro del Gobierno de España, entre otras muchas responsabilidades políticas, a través de un programa musical que refleje la pasión que sentía por la música en todas sus formas y manifestaciones.

Debilidad por Mozart

De entre los muchos compositores que admiró, Saavedra sentía una especial debilidad por Wolfgang Amadeus Mozart, cuya claridad, equilibrio y humanidad parecían resonar con su propia manera de entender la vida y la cultura. Inspirado por esta afinidad, el Cuarteto Arsis propone un programa que rinde tributo a su memoria a través de la interpretación del Cuarteto n.º 1 con flauta en Re Mayor, K. 285, una de las obras más delicadas y luminosas del genio salzburgués.

Lo acompañan en este homenaje dos melodías que trascienden el mero interés musical para convertirse en solemnes declaraciones del poder de la música como transmisora de los valores de la belleza. Desde dos ámbitos aparentemente distantes —la música eslava y la espiritualidad barroca—, el conjunto de música de cámara ofrecerá versiones de la Danza Eslava n.º 10 de Antonín Dvořák y del aria más emblemática de Johann Sebastian Bach: Erbarme dich, mein Gott, de La Pasión según San Mateo.

El recital culmina con un arreglo para cuarteto con flauta de melodías populares de Canarias, un gesto cargado de simbolismo que enlaza la elegancia del repertorio clásico europeo con el alma musical de nuestra tierra. Una fusión entre lo universal y lo cercano, entre Mozart y la sonoridad canaria, en la que la música se convertirá en el mejor lenguaje posible para recordar y celebrar el legado de Jerónimo Saavedra.