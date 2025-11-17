La dimisión de Inmaculada Medina en cinco frases

Inmaculada Medina deja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, renunciando también al acta de concejala, por su presunta implicación en el caso Valka. La hasta ahora titular de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas fue imputada por los posibles delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude entre 2015 y 2022. La edil comunicó el cese de su cargo este lunes, en una comparecencia sin preguntas en las oficinas municipales, donde estuvo acompañada por otros concejales del grupo de gobierno.

«Ha sido el mayor honor de toda mi trayectoria»

Desde su llegada al Ayuntamiento en el año 2007, ha dirigido diversas áreas municipales, incluyendo Cooperación Internacional, Limpieza, Parques y Jardines, Playas, Salud Ambiental, Aguas, Vías y Obras o Carnaval: «Cada día he tratado de hacerlo con convicción, honestidad, rigor y compromiso».

«Los hechos aún no me han sido notificados»

Medina matizó que todavía no ha recibido el comunicado oficial de la imputación, si bien consideró que su «responsabilidad» ante esta situación es «dar un paso al lado» y retirarse. «No debo seguir desempeñando mi función», destacó.

«Quiero libertad para dedicarme a mi defensa»

Trasladó su confianza en la justicia y en el proceso judicial que investiga su presunta implicación en la firma de 89 facturas ficticias o infladas entre 2015 y 2022: «Confío en la justicia y sé que hará su trabajo con todas las garantías».

«Lo hago para no perjudicar al Ayuntamiento»

Tras 18 años en el Consistorio, indicó que dimite por «respeto a esta institución, a este grupo de gobierno y, sobre todo, al partido socialista y la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria».

«Todo lo que soy en política se lo debo al PSOE»

Subrayó su agradecimiento al partido, a sus compañeros y a los tres alcaldes con quienes ha sido concejala por su «confianza, dedicación, respeto y lealtad».