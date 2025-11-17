La elegancia y el lujo del legendario 'Queen Victoria' llegan al Puerto de Las Palmas
Los pasajeros pueden disfrutar de experiencias como el té inglés en el Queens Room y el atardecer en el Winter Garden
Tomar el tradicional té inglés de la tarde servido por camareros con guantes blancos en el Queens Room, observar el atardecer desde el Winter Garden o disfrutar de un espectáculo en el majestuoso Royal Court Theatre son solo algunos de los privilegios que tienen los pasajeros del Queen Victoria, uno de los barcos insignia de la compañía Cunard Line, que este lunes ha llegado al Puerto de Las Palmas.
Diseño inspirado en los grandes trasatlánticos
El lujo y la elegancia son las principales características de este crucero, que tiene 294 metros de eslora y ocho de ancho, y se eleva por encima del agua como un edificio de 20 plantas.
Diseñado a similitud del Queen Elizabeth, cuenta con una decoración más elegante y sobria que su antecesor, y reúne las características de los grandes trasatlánticos clásicos.
Cuenta con doce cubiertas con grandes salones construidos con materiales nobles e iluminados con grandes lámparas de araña de cristal, conectados con otras estancias a través de amplias y lujosas escaleras.
Camarotes exclusivos y Gran Suites
Entre sus 1.035 camarotes —en los que se pueden alojar 2.061 personas— se encuentran las Gran Suites, que miden 144 metros cuadrados y tienen salones, balcones y servicios exclusivos. Además, los pasajeros que lo deseen pueden disponer de un mayordomo personal.
Biblioteca, casino y oferta gastronómica
Además del Queens Room, el Winter Garden o el Royal Court Theatre, los pasajeros pueden disfrutar de la comodidad de una gran biblioteca con unos 6.000 títulos y una majestuosa escalera de caracol, o un casino, numerosos restaurantes y hasta un pub inglés.
La escala del Queen Victoria en La Luz forma parte de la ruta que sigue este crucero para unir Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.
Junto a este barco han atracado en el Puerto de Las Palmas este lunes el Mein Schiff 7 y el Vasco de Gama, de 315 y 219 metros de longitud, respectivamente.
