Inmaculada Medina, sobre su dimisión: "Es lo que debemos hacer los responsables públicos en situaciones como esta"

Inmaculada Medina deja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y renuncia al acta de concejala por su presunta implicación en el caso Valka. La hasta ahora titular de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas fue imputada por los posibles delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude entre 2015 y 2022. La edil anunció el cese de su cargo este lunes, en una comparecencia sin preguntas en las oficinas municipales, acompañada por otros concejales del grupo de gobierno.

La "difícil" decisión, aseguró Medina, se debe a un sentido de "responsabilidad y respeto a esta insitución, a este grupo de gobierno y, sobre todo, al partido socialista y la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria".

18 años en el Ayuntamiento

Por ello, y a pesar de no haber recibido todavía el comunicado oficial de la imputación, manifestó: "No debo seguir desempeñando mi función. Quiero disponer de plena libertad para que, una vez reciba dicha notificación, pueda dedicarme a mi defensa. Confío en la justicia y sé que hará su trabajo con todas las garantías".

Dimisión de Inmaculada Medina. / José Pérez Curbelo

"Las circunstancias actuales exigen que dé un paso al lado. Lo hago para no perjudicar a este Ayuntamiento, al que he dedicado 18 años de mi vida, y a la organización política a la que pertenezco. Creo que es lo que debemos hacer todos los responsables públicos cuando atravesamos situaciones como esta", añadió.

Al frente de diversas área

Medina agradeció la "confianza" de los distintos grupos de gobierno de los que ha formado parte desde 2007, año en que entró al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bajo el mandato de Jerónimo Saavedra. Posteriormente continuó ejerciendo distintos cargos públicos durante la alcaldía de Augusto Hidalgo, entre 2015 y 2023, y la de Carolina Darias, a partir de 2023.

A lo largo de esos años, Medina estuvo al frente de distintas áreas municipales como Cooperación Internacional, Limpieza, Parques y Jardines, Playas, Salud Ambiental, Aguas, Vías y Obras o Carnaval.

"Agradezco sinceramente la implicación, dedicación y esfuerzo de los equipos de cada una de las áreas que he tenido el honor de dirigir", concluyó.