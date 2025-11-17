La justicia avala el despido de Agustín Díaz como gerente de la Sociedad de Promoción
El Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria avala la decisión de la empresa por incumplimiento de las funciones encomendadas
El Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado procedente el despido de Agustín Díaz como gerente de la Sociedad de Promoción. La magistrada titular ha rechazado la demanda interpuesta por el trabajador por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales y ha determinado que la decisión de la empresa municipal está justificada por un incumplimiento de las funciones que tenía encomendadas, debido a que omitió la consignación del pasivo en las cuentas anuales de la entidad.
Díaz fue apartado del organismo público mientras desempeñaba funciones de director financiero, en mayo de 2024. Había sido suspendido, dos meses antes, de empleo y sueldo después de que una auditoría externa detectase un agujero económico en las cuentas de los últimos cinco ejercicios. El análisis reveló un desfase económico por facturas sin pagar a proveedores de los ejercicios atrasados de 2020, 2021 y 2022.
La magistrada Virginia Agea rechaza los argumentos del trabajador, que reclamaba que su despido fuese catalogado como improcedente o nulo y pedía una indemnización por daños y perjuicios. En su lugar, estima la tesis esgrimida por la empresa, representada por el letrado José Miguel Llamas Bravo de Laguna del despacho Aguilar Abogados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos