La justicia avala el despido de Agustín Díaz como gerente de la Sociedad de Promoción

El Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria avala la decisión de la empresa por incumplimiento de las funciones encomendadas

Agustín Díaz, exgerente de la Sociedad de Promoción, en una imagen de archivo.

Agustín Díaz, exgerente de la Sociedad de Promoción, en una imagen de archivo. / Sociedad de Promoción

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado procedente el despido de Agustín Díaz como gerente de la Sociedad de Promoción. La magistrada titular ha rechazado la demanda interpuesta por el trabajador por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales y ha determinado que la decisión de la empresa municipal está justificada por un incumplimiento de las funciones que tenía encomendadas, debido a que omitió la consignación del pasivo en las cuentas anuales de la entidad.

Díaz fue apartado del organismo público mientras desempeñaba funciones de director financiero, en mayo de 2024. Había sido suspendido, dos meses antes, de empleo y sueldo después de que una auditoría externa detectase un agujero económico en las cuentas de los últimos cinco ejercicios. El análisis reveló un desfase económico por facturas sin pagar a proveedores de los ejercicios atrasados de 2020, 2021 y 2022.

La magistrada Virginia Agea rechaza los argumentos del trabajador, que reclamaba que su despido fuese catalogado como improcedente o nulo y pedía una indemnización por daños y perjuicios. En su lugar, estima la tesis esgrimida por la empresa, representada por el letrado José Miguel Llamas Bravo de Laguna del despacho Aguilar Abogados.

