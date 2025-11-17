Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria

Con la llegada de la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos son los municipios de la isla de Gran Canaria que están preparando el encendido de las luces o quienes ya lo han llevado a cabo. Además, de muchas más actividades dirigidas a todos los públicos para disfrutar de una época llena de magia.

El objetivo de todo esto, es impulsar el comercio local, llenar la calles de ilusión, tradición y ambiente navideño tanto para residentes como para visitantes.

Un mercadillo de ensueño

Puede parecer Alemania, Austria o Londres, pero lo cierto es que uno de los mercadillos navideños más bonito se encuentra en las Islas Canarias, más concretamente en Las Palmas de Gran Canaria.

Es el mercadillo de Santa Catalina, y se ubica en el parque Santa Catalina y la plaza de Canarias, transformándose en un universo navideño donde las luces, los puestos y los dulces típicos abundan en ese espacio.

Este mercadillo es uno de los motivos por el cual Canarias es uno de los destinos más elegidos para visitar en Navidad.

Mercadillo navideño en el parque Santa Catalina / LP

La pista de patinaje más grande del archipiélago

Uno de los mayores éxitos de 2024 fue la pista de hielo, la más grande de Canarias, con 50 metros de largo y 20 de ancho, permitía a todos los mientras de las familias deslizarse entre el hielo y sentirse como en el escenario de una película navideña.

El año pasado la programación contó con casi 40 actividades dirigidas a todas las edades, ya que iban desde talleres, actividades infantiles o conciertos.

Fechas

Todavía no hay fechas oficiales confirmadas, pero el año pasado el mercadillo de Santa Catalina se celebró del 5 de diciembre al 5 de enero, por lo que se espera que este año las fechas sean similares. Por lo que la capital grancanaria no tardará en volver a disfrutar de uno de sus mejores planes navideños.

El objetivo es igualar el éxito de 2024, y que todo el mundo que acuda a disfrutar del mercadillo navideño lo recuerde como un gran evento y se pueda seguir repitiendo cada año.