Obras en el Puerto de Las Palmas: la gran metamorfosis del Muelle Santa Catalina

El Muelle Santa Catalina vive una transformación sin precedentes. Lo que era un espacio funcional dedicado principalmente a ser la estación del Jetfoil, aunque ya acogía la llegada de cruceros, se ha convertido en el epicentro de un ambicioso proyecto para situar al Puerto de Las Palmas entre los grandes nodos del turismo de cruceros en el Atlántico Medio con nuevas infraestructuras, ampliaciones estratégicas y la terminal de cruceros más grande de Europa.

Hace unos días, la Autoridad Portuaria de Las Palmas retomó el proyecto de 2018 para ampliar el muelle con el fin de que pueda recibir a cuatro grandes cruceros de forma simultánea y una inversión total que ronda los tres millones de euros. La primera prolongación se realizó en el lado poniente en 2019 y pronto se ganarán 72 metros más en el naciente. Sin embargo, esta no es la única actuación prevista en esta zona del Puerto de Las Palmas, que está cambiando de forma asombrosa su imagen, empezando por la nueva terminal de cruceros, la más grande de Europa hasta el momento con una inversión total de cerca de 50 millones de euros solo en los últimos ocho años, aunque antes de 2008 ya se había ganado más espacio en la explanada para preparar la ampliación.

Un sector en expansión constante

El continuo y sostenido crecimiento del turismo marítimo, que en Gran Canaria ha incrementado una media del 18% cada año durante los últimos ejercicios, justifica esta inversión. Después de que los puertos de la provincia recibieran 1,6 millones de pasajeros durante la temporada pasada, la mayoría La Luz, los datos que manejan la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la empresa Global Ports apuntan a que entre octubre de 2025 y abril de 2026 llegarán a estos recintos cerca de dos millones de personas a bordo de cruceros. Solo al Muelle de Santa Catalina lo harán 400 barcos.

Entrada principal de la nueva terminal de cruceros. / La Provincia

La nueva ampliación, que salvo inconvenientes técnicos o económicos se realizará utilizando cajones flotantes, permitirá el atraque simultáneo de cuatro cruceros de grandes dimensiones, que es la capacidad de gestionar a la vez la nueva terminal de cruceros, el elemento más visible de esta transformación.

Una terminal autosostenible

Con una inversión de más de 38 millones de euros, esta infraestructura de 14.000 metros cuadrados está inspirada en los antiguos tinglados portuarios y combina la tradición con la modernidad mediante una estructura de acero con una envolvente acristalada. La terminal incorpora 400 paneles solares, materiales reciclados, vidrios con aislamiento térmico y un diseño completamente accesible que hacen de este edificio una infraestructura autosostenible preparada para responder a los retos energéticos y climáticos de las próximas décadas.

El pasado dos de octubre abrió sus puertas para recibir a los pasajeros del Apex Celebrity, aunque su inauguración oficial se realizará en el mes de marzo, una vez que hayan concluido los trabajos que se realizan en la explanada y hayan pasado los meses de mayor actividad.

Un bulevar peatonal junto al mar

La urbanización del entorno, con una inversión adicional de más de 3,1 millones de euros, dará lugar a un nuevo bulelevar marítimo con ramblas peatonales, zonas de tránsito, áreas verdes y aparcamientos. A esto se une la plantación de 136 palmeras cubanas que formarán un corredor verde alrededor de la terminal y reforzarán la conexión visual con la ciudad, con un coste de 723.225,85 euros y que ya pueden observarse desde los alrededores.

Un operario trabaja en la explanada del Muelle Santa Catalina. / La Provincia

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha manifestado la voluntad de la institución de que tanto la terminal como el bulevar del Muelle Santa Catalina se conviertan en un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía, siempre con las restricciones necesarias para garantizar la actividad y la seguridad. De hecho, el nuevo edificio ya acogió la feria de empleo Conectazul, promovida por la Spegc con la colaboración del Clúster Marítimo de Canarias y el Puerto. La intención es que el recinto acoja eventos culturales, exposiciones y actividades que integren aún más el puerto en el día a día de Las Palmas de Gran Canaria.

Uno de los mayores eventos programados ya será la Seatrade Med 2026, la cita de cruceros más importante del Mediterráneo que se realizará en el mes de septiembre y supondrá un espaldarazo internacional para que Canarias pueda mostrar su potencial como destino turístico y como nodo portuario sostenible.

Nuevas infraestructuras para veleros y pesqueros

Otras acciones proyectadas en este espacio es la construcción de un pantalán fijo de 160 metros, con una inversión de 2,8 millones de euros, destinado al atraque de grandes veleros y embarcaciones pesqueras de hasta 60 metros de eslora. Con esta obra, el Puerto amplía sus servicios y soluciona la falta de espacio en la Dársena de Embarcaciones Menores, reforzando la versatilidad del enclave.

La metamorfosis no solo transforma una infraestructura: redefine un destino y abre una nueva etapa para el turismo marítimo en Gran Canaria. El conjunto de obras e intervenciones en el Muelle Santa Catalina es un salto estratégico para fomentar el empleo, dinamizar el comercio local creando sinergias con la ciudad y fortalecer el papel del Puerto como puerta de entrada de millones de visitantes, loq ue repercutirá, finalmente, en la economía de la isla y de todo el Archipiélago.