Carolina Darias participa en el debate sobre el futuro de las regiones ultraperiféricas

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, participará este martes en Bruselas en el Foro de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP). Un encuentro de alto nivel convocado por la Comisión Europea para avanzar en la renovación de la estrategia comunitaria dirigida a estos territorios.

La presencia de la alcaldesa responde a la invitación cursada por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, quien ha subrayado en su carta oficial la importancia de las aportaciones realizadas por las regiones ultraperiféricas en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia RUP y del paquete de simplificación regulatoria que prepara la Comisión.

Mesa de diálogo

El Foro se desarrollará en el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, con la participación de representantes del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Comité de las Regiones (CdR) y el Comité Económico y Social, además de los presidentes de las regiones ultraperiféricas y los gobiernos de los Estados miembros a los que pertenecen.

Carolina Darias intervendrá en una mesa de diálogo con eurodiputados y miembros del CdR, en su condición de integrante de este órgano consultivo de la Unión Europea, junto a representantes institucionales como Vasco Cordeiro, presidente de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE del CdR, además de eurodiputados de distintos grupos del Parlamento Europeo.

Adaptación de la legislación

A lo largo de la jornada tomarán la palabra el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto; el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen; el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis; y el comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas. También participará el vicepresidente del Parlamento Europeo, Younous Omarjee, junto a representantes de los gobiernos de Francia, España y Portugal. Asimismo, el acto contará con la intervención del presidente de la Región Guadalupe, Ary Chalus, en su calidad de presidencia de turno de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas.

En la sesión de trabajo dedicada a las prioridades de las regiones ultraperiféricas y a la adaptación de la legislación, las políticas y los fondos europeos a su realidad, participarán los presidentes de los territorios RUP: Ary Chalus (Guadalupe), Ben Issa Ousseni (Mayotte), Huguette Bello (Reunión), Louis Mussington (San Martín), José Manuel Bolieiro (Azores), Miguel Felipe Machado de Albuquerque (Madeira), Fernando Clavijo (Canarias), Thibault Lechat-Vega (Guayana Francesa, como vicepresidente encargado de Europa) y Alexandre Ventadour (Martinica, como presidente de la Comisión de Atractividad y Desarrollo Económico).

Relaciones exteriores

La participación de Carolina Darias en este foro se enmarca en sus responsabilidades dentro de las instituciones europeas. La alcaldesa fue designada miembro del CdR por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), permitiendo que Las Palmas de Gran Canaria forme parte por primera vez de este órgano consultivo de la UE y participe en los debates y decisiones que marcan la agenda política europea.

Darias, además, es la vicepresidenta primera de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del CdR. Esta comisión, constituida el pasado febrero al inicio del octavo mandato del CdR, trabaja en el ámbito de las relaciones exteriores y la cooperación internacional de las regiones y ciudades de la Unión Europea, con especial atención a la cooperación transnacional, la globalización, la política de vecindad y la dimensión territorial de las políticas exteriores europeas.

Necesidades y oportunidades

Asimismo, Darias forma parte de SEDEC, la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura del CdR, encargada de asuntos esenciales para el desarrollo social y económico de los territorios europeos.

La presencia de la alcaldesa en Bruselas contribuye a trasladar la realidad, necesidades y oportunidades del archipiélago canario al debate europeo y contribuir al diseño de una estrategia renovada que refuerce el desarrollo de los territorios ultraperiféricos.