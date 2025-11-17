Las Palmas de Gran Canaria refuerza la seguridad de las instalaciones deportivas con nuevos desfibriladores

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha completado la instalación de 53 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos (Desa) en sus instalaciones deportivas, para reforzar el plan integral de cardioprotección de la ciudad.

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por la concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitó las instalaciones de Las Palmeras Golf, donde comprobó el funcionamiento de los nuevos dispositivos que permiten una intervención rápida ante emergencias cardiacas.

Darias destacó que con la medida "reforzamos la seguridad en las instalaciones deportivas municipales" y que de esa manera se avanza hacia una ciudad "más saludable, segura y preparada para proteger la vida de quienes practican deporte o asisten a nuestros recintos”.

Características de los dispositivos

La inversión, que asciende a 180.337,80 euros, garantiza además el mantenimiento de los equipos durante los próximos cinco años.

Además, el contrato incluye 120 horas de formación para personal auxiliar, señalética identificativa de espacios cardioprotegidos en español e inglés, registro de los equipos, cobertura de seguros y dotación de material para reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los nuevos desfibriladores Desa pesan menos de cuatro kilos y entre sus características está la portabilidad, autonomía y facilidad de uso. Ajustan de forma automática el nivel de energía según la impedancia del paciente y cada dispositivo incluye parches autoadhesivos para adultos y pediátricos con una vida útil mínima de dos años.

La longitud de sus cables, superior a un metro, permite un uso cómodo y versátil en cualquier situación.

Además, se realizarán dos revisiones anuales, una de mantenimiento preventivo, que incluye controles de seguridad, funcionamiento y calibración, y otra de mantenimiento correctivo, que permite sustituir piezas o reemplazar equipos en caso de avería.

Con esta actuación, el IMD amplía la cobertura de seguridad a 17 instalaciones deportivas más que con la anterior fase del plan, cuando se dotaron de estos dispositivos a 36 espacios deportivos, reforzando la protección de usuarios y público asistente ante cualquier emergencia cardiaca.