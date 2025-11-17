El parque Juan Pablo II de Las Palmas de Gran Canaria inaugura el primer corredor libre de humos

A ritmo de batucada, 500 estudiantes del Ceip 7 Palmas, el IES Los Tarahales y el IES Feria del Atlántico, acompañados de la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, Pedro Lara, inauguraron este lunes el primer ‘Corredor libre de colillas y malos humos’ en el parque Juan Pablo II.

El acto tuvo lugar con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, que se celebra cada 17 de noviembre.

La edila de Parques y Jardines subrayó que la iniciativa tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de contar con zonas libres de tabaco y vapeadores. «Pretendemos que en los espacios públicos la gente procure no fumar, ya no solo porque sea un problema de salud para el que lo hace, sino también para el conjunto de la sociedad que frecuenta los parques, sobre todo los niños», recalcó Martínez, quien subrayó la necesidad de concienciar sobre no ensuciar las áreas verdes tirando colillas al suelo. «No solo por higiene urbana, sino por las repercusiones que eso tiene en las zonas arboladas».

Durante la inauguración, mostraron también la señalética que habrá desplegada en el parque y las tres intervenciones artísticas - resultado de las ideas planteadas por los alumnos y plasmadas por el colectivo de grafiteros Back to Back -que permanecerán en la entrada principal del parque.

Se trata de bancos cuyos diseños resultaron ganadores en cada uno de los centros educativos participantes de la campaña municipal ‘Respira en libertad’.

'Bancos' ganadores

Uno de ellos representa al Ceip 7 Palmas, cuyos alumnos de 6º de Primaria, de entre 10 y 11 años, recrearon «la naturaleza sin cigarros» con un mensaje en el que se lee «no al tabaco, sí a la salud».Un gran árbol, un lago y una mariposa se adueñan del banco.

Alumnos del CEIP 7 Palmas en el banco que recoge su proyecto ganador. / La Provincia / t

A unos metros se encuentra el del IES Feria del Atlántico, con el mensaje ‘Aire limpio, cuerpo limpio’ escrito y repleto de flores. «Es para respirar bien», añadieron sus jóvenes creadores.

Estudiantes del IES Feria del Atlántico, con el diseño del banco que representa a su centro educativo. / La Provincia / t

Completando el circuito está la intervención ganadora del centro IES Los Tarahales. Unos pulmones de color rosa pintados en el centro del mobiliario atraen la mirada de los paseantes. ‘Respira vida, no humo’, se lee en él. «Es un honor que nuestro proyecto se vea a partir de ahora aquí», comenta uno de sus componentes.

Alumnado del IES Los Tarahales, junto al banco cuyo diseño representa a su centro educativo. / La Provincia / t

El alumnado implicado en el proyecto leyó el manifiesto ‘Por la primera generación europea libre de tabaco: nuestro compromiso, nuestra visión, nuestra lucha’, en el que hicieron un llamamiento para que «se deje de fumar».

Los colegios como vigilantes

La concejala Gemma Martínez destacó que serán los propios colegios los que van a crear «comisiones de seguimiento» para hacer propuestas en sus entornos educativos.

«A futuro, la iniciativa necesitará de una ordenanza que lo recoja, pero este es el primer parque en el que, a modo de prueba, los niños serán los mejores embajadores para ayudarnos a que los espacios públicos sean entornos libres de humo». La concejala añadió que esperan que «esta sea la primera juventud sin humo y sin tabaco de Europa».

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, Pedro Lara, subrayó que el cáncer de pulmón afecta cada año a 1.400 canarios, «con tasas de supervivencia que pueden ser mejorables», pero que se trata de un tipo de tumor «que desgraciadamente, aun cogiéndolo pronto, no todo el mundo sale de él», lamentó el especialista.

Por ello, la iniciativa presentada ayer persigue educar más que prohibir. «Las prohibiciones no funcionan muy bien en general, tenemos que hacer un esfuerzo de educación, de que el tabaco no solo genera cáncer de pulmón, sino también otros como el de páncreas o vejiga, tumores difícilmente curables», añadió Lara.

Una labor de concienciación que este lunes sembró sus primeras semillas entre los más pequeños.