Unas turistas pierden su equipaje al abrirse el maletero de una guagua de Global en Las Palmas de Gran Canaria

Unas turistas sufrieron un inesperado incidente en el que perdieron sus maletas mientras viajaban en una guagua de Global por la carretera del Centro, en dirección a Tafira. En pleno trayecto, el maletero del vehículo se abrió de repente, lo que llamó la atención de los pasajeros, quienes avisaron al conductor.

Este detuvo la guagua de inmediato, y al revisar el compartimento, se dieron cuenta de que las maletas ya no estaban. Aunque pararon en el lugar donde pensaban que podrían haber caído, no lograron encontrarlas.

Un coche que circulaba detrás también se detuvo para informar que había visto las maletas caer en una curva cercana. Sin embargo, tras revisar la zona, no apareció rastro alguno. La empresa fue notificada del incidente.