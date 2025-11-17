Las primeras ‘armas’ de los guardamuelles

La Autoridad Portuaria ha dotado a la Policía Portuaria de tres drones para una mayor eficacia de su labor de vigilancia y control de los muelles, explanadas y aguas de la bahía. Esto nos permite recordar las penurias del cuerpo de guardamuelles que realizaba su cometido a pie y se montaban los puestos sin un lugar donde refugiarse con aquellos uniformes grises y gorra de plato que les distinguía como auténticos celadores de la Junta de Obras de los puertos de La Luz y Las Palmas, sin estar provistos de una simple porra para defenderse ante un conflicto.

Gracias al contramaestre de explotación Federico Silva Caballero (1927-1972) que escribió unas sentidas memorias al jubilarse con 45 años de servicio, tenemos un recuerdo imperecedero de lo que fueron los primeros tiempos de este prestigioso cuerpo y como se las ingeniaban para habilitar las primeras ‘armas’ para hacer frente a los problemas que se presentaban a diario no solo en los muelles, sino también en la carretera del Puerto a Las Palmas de Gran Canaria, ya que la vigilancia se montaba por sectores que alcanzaban hasta el primitivo Hotel Metropole, hoy día oficinas del Ayuntamiento.

Transcribo lo que escribió: «En esos años no usábamos porras, pero cada uno tenía el arma de defensa que creía más práctico, un bastón de leña buena retorcido a fuego con una puntera de hierro, para poder apoyarlo en el suelo; un garrote de madera dura; un palo de una silla del país, que hacía sonar la cabeza a hueco; una verga de buey trenzada; un pedazo de spring forrado con cuerdas, unas defensas heterogéneas ¡pero que eficaces a la hora de las verdad!». Hoy día el servicio se ha motorizado para recorrer los muelles, pero falta un reglamento actualizado que homologue a este nuevo guardamuelle con otros cuerpos de seguridad, que su historia y trabajo se lo merece porque fueron unos adelantados.