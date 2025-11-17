El Puerto de Las Palmas aborda la ampliación de la línea de atraque del muelle de cruceros

La Autoridad Portuaria impulsa la ampliación de la línea de atraque del Muelle Santa Catalina Naciente, preparando así el Puerto de Las Palmas para acoger hasta cuatro cruceros grandes simultáneamente, unos barcos que cada año llegan en mayor cantidad al litoral de Las Palmas de Gran Canaria. Tras la prolongación del muelle poniente en 2019 con 36,6 metros hasta alcanzar los 719 metros, con una inversión de 1,2 millones de euros, la Autoridad Portuaria retoma este proyecto impulsado en 2018 y que debía haberse licitado en 2021.

El sostenido incremento del sector del turismo en el Puerto de Las Palmas, que esta temporada espera la llegada de 400 buques, hace necesario adecuar el Muelle Santa Catalina para que pueda acoger cuatro cruceros de grandes dimensiones a la vez, una capacidad que ya tiene la nueva terminal que se estrenó el pasado 2 de octubre y que, por ahora, es la mayor de Europa. Para ello, ha sacado a licitación la redacción del proyecto constructivo que permitirá ganar 72 metros lineales en el lado poniente del muelle pasajero, una obra que cuenta con un presupuesto inicial de tres millones de euros. El presupuesto de licitación de esta asistencia técnica es de 98.440 euros y la empresa adjudicataria tendrá un plazo de cinco meses para realizar el estudio.

Cajones flotantes

El pliego de condiciones contempla que «salvo que por cuestiones técnico—económicas sea inviable, se debe contemplar como alternativa principal el usar cajones flotantes para la formación del muelle», que es la misma técnica que se ha utilizado para la ampliación de muelles como el Nelson Mandela, por ejemplo. La nueva plataforma debe tener una anchura mínima de 10,6 metros y contará con un calado mínimo de 10 metros de profundidad.

Entrada de la nueva terminal de cruceros, la más grande de Europa. / M.A.

El estudio debe contemplar una justificación ambiental que recoja los «posibles efectos medioambientales por la ejecución de las obras del proyecto o por la explotación de la misma, enumerando las diferentes medidas preventivas, correctoras y de seguimiento que se consideren oportunas», que deben incluirse en las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución. Además, debe optarse por obras que cuiden el entorno y generen la menor cantidad de residuos y de emisiones de dióxido de carbono.

Detalles técnicos del proyecto

El documento debe «desarrollarse con el máximo grado de detalle, dejando totalmente definida la construcción hasta en los aspectos más minúsculos» y debe incluir documentación gráfica, estudios topográficos y geotécnicos, batimetrías y cartografía, así como un análisis del grado sísmico de la zona o el clima marítimo. Por otro lado, debe definirse la red de servicios necesarios para la urbanización del nuevo tramo de la terminal.

Las empresas interesadas deben presentar sus propuestas antes de las 14.00 horas del 16 de diciembre.

Simulación de atraques: hasta cuatro grandes cruceros simultáneos

La simulación que la Autoridad Portuaria realizó al planificar las dos fases de la ampliación del Muelle Santa Catalina demostró que estas obras permitirían la presencia simultánea de cuatro buques de 253, 270, 345 y 349 metros de eslora, que son medidas habituales en los barcos que llegan al Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, cada vez son más los cruceros de más de 300 metros de longitud. En el caso de barcos de menor eslora, incluso podrían coincidir cinco.

Nueva infraestructura para veleros y barcos pesqueros

Además, el Puerto tiene previsto construir una estructura de pantalán fijo de 160,51 metros en el tramo que une la línea de atraque de cruceros con la Avenida Marítima, con una inversión de 2,8 millones de euros. Esta nueva infraestructura permitirá el atraque de grandes veleros y barcos pesqueros con esloras de hasta 60 metros, mangas de siete a nueve metros y un calado de entre 4,2 y cinco metros, que no caben en la Dársena de Embarcaciones Menores, donde solo pueden atracar buques de menos de 50 metros de longitud.