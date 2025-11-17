Sagulpa monitorizará los aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria con la toma de imágenes en tiempo real

La Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa) ha culminado la renovación integral de su centro de control, incorporando un nuevo videowall profesional de última generación que permite supervisar en tiempo real el conjunto de aparcamientos que gestiona en la ciudad, el parking de Tejeda y Mogán. Esta actuación representa un avance significativo dentro de su Plan Estratégico y pretende alcanzar una movilidad urbana más eficiente, segura y centrada en las personas.

El nuevo centro de control se ha diseñado como un espacio funcional, operativo y ergonómico, orientado a mejorar la experiencia de trabajo de los operadores y la calidad del servicio a la ciudadanía. El corazón tecnológico de esta renovación es un videowall compuesto por ocho pantallas profesionales de 55” Full HD, conectadas a un decodificador 4K de 16 salidas HDMI, que permite visualizar de forma simultánea múltiples cámaras distribuidas en los distintos aparcamientos municipales.

Este sistema sustituye una infraestructura anterior basada en televisores domésticos y software fragmentado, y ahora permite una gestión centralizada, continua y sin interrupciones de todas las instalaciones. El entorno está equipado con estaciones de trabajo especializadas, y una red de comunicaciones segura y de alta velocidad, lo que garantiza una operativa ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.

Innovación en la movilidad urbana

Desde el centro también se realiza el telecontrol de instalaciones en otros puntos de la isla como Mogán, así como la supervisión de sistemas críticos como las bombas de agua, iluminación, ventilación, sistemas de control de acceso a los aparcamientos y la central contra incendios.

Además, se prevé la próxima instalación de cámaras con inteligencia artificial, capaces de analizar patrones en tiempo real para agilizar procedimientos de seguridad, detectar anomalías automáticamente y facilitar intervenciones más rápidas y eficaces.

Más capacidad de respuesta, más tranquilidad para todos

La modernización del centro de control no solo implica un salto tecnológico, sino una mejora tangible en el día a día de los operadores. Gracias al nuevo sistema, pueden detectar incidencias de forma más rápida, actuar de manera coordinada e inmediata ante cualquier evento, y monitorizar en tiempo real el estado de cada instalación, lo que optimiza la toma de decisiones y eleva el estándar de calidad del servicio.

Para la ciudadanía, esto se traduce en aparcamientos más seguros, supervisados y adaptados a sus necesidades reales. Entornos mejor vigilados, tiempos de respuesta más cortos ante cualquier problema, y una atención más cercana y eficaz.

Nuevo sistema de control

"El nuevo sistema de control no solo mejora nuestras capacidades internas: fortalece la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Damos un paso adelante hacia una movilidad urbana más segura, eficaz y conectada, alineada con el modelo de ciudad que estamos construyendo", ha afirmado José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Este proyecto se enmarca en el proceso de transformación digital de Sagulpa y refuerza su compromiso con la innovación como eje para modernizar la gestión pública. A través de inversiones estratégicas en tecnología, la entidad municipal busca mejorar continuamente los servicios que presta, reducir su huella ambiental y contribuir a una movilidad urbana más sostenible, accesible y orientada a las personas.

El nuevo centro de control es una muestra clara de cómo la tecnología puede ponerse al servicio de lo público, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para generar confianza, proteger a la ciudadanía y anticiparse a sus necesidades.