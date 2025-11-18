¿Y ahora qué? La dimisión de Inmaculada Medina obliga a Carolina Darias a cambiar tres áreas fundamentales

La dimisión de Inmaculada Medina como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a raíz del caso Valka obliga a Carolina Darias a realizar la segunda reestructuración de su equipo en poco más de un año. La alcaldesa, a quien la renuncia ha pillado de viaje a Bruselas para intervenir en el Foro de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, tendrá que sustituir a la concejala de Carnaval a dos meses del comienzo de las fiestas y volver a organizar el gobierno municipal a menos de dos años de las elecciones, con un pacto que ya ha sufrido desgarros este 2025 por la ruptura de Nueva Canarias.

Un relevo complejo en áreas sensibles

Sustituir a Inmaculada Medina no será sencillo. Aunque las competencias de la concejala se habían visto reducidas tras la llegada de Carolina Darias a las Oficinas Municipales, continuaba con tareas especialmente sensibles. Entre ellas, la Concejalía de Aguas, que tiene en marcha un ambicioso plan milmillonario para renovar las vetustas infraestructuras hidráulicas de la ciudad y ampliar la capacidad de desalación y regeneración, y Carnaval, con cuyos colectivos la recién dimitida había trabajado estrechamente durante diez años hasta casi convertirse en imprescindible.

Cambios en la Sociedad de Promoción

El tercer reemplazo de relevancia que tendrá que afrontar Darias es el de Medina como presidenta de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, entidad que se encuentra bajo su mando desde 2023. Esta empresa pública, que produce el Carnaval y buena parte de la agenda cultural de la capital, también está envuelta en una investigación judicial por el abuso de contratos opacos para la realización de todo tipo de eventos.

Próximo pleno y sustitución en el grupo socialista

Desde el Ayuntamiento, de momento, solo se hace referencia al próximo pleno ordinario, el 28 de noviembre, en el que se tomará conocimiento de la renuncia de Medina, y a partir de entonces tendrá lugar la designación del nuevo edil –la lista electoral del PSOE continúa con el activista vecinal Alexis Javier Rodríguez Suárez y la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Gran Canaria, Mey Ung Lima– y a continuación, el necesario cambio en la estructura del Gobierno.

Tensiones internas entre los socios del pacto

La modificación también deberá contar con el beneplácito de los socios del gobierno, que han vivido sus propias trifulcas internas hasta generar preocupación sobre la gobernabilidad de la ciudad. El cisma de Nueva Canarias entre canaristas y municipalistas ha tenido un trasunto en el pleno de Santa Ana con el ‘divorcio’ político de Pedro Quevedo –afín a los de Román Rodríguez– y José Eduardo Ramírez, vinculado con el nuevo movimiento encabezado por Teodoro Sosa. Las acusaciones de transfuguismo y traición del pasado julio no llegaron a romper el pacto, aunque los cambios venideros pueden revivir la tensión entre los dos ediles.

La posición de Gemma Martínez Soliño

Gemma Martínez Soliño, representante de Podemos y sucesora de Medina en el área que ha acabado causando su dimisión, optó ayer, apenas una hora antes de conocerse la renuncia, por defender su gestión en Parques y Jardines a partir de 2023 y mostrarse colaboradora ante el juez, que la ha convocado como testigo del procedimiento. «Total transparencia y colaboración con la Justicia», recalcó. n