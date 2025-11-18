Podemos amaga con finiquitar el pacto de Las Palmas de Gran Canaria tras la dimisión de Inmaculada Medina

La dimisión de la concejala Inmaculada Medina, a raíz de su presunta vinculación en el caso Valka, ha hecho desestabilizar el pacto de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La edil de Podemos Gemma Martínez Soliño admitió que el clima interno es inestable desde el verano. "Estamos viviendo unos movimientos tectónicos en el Ayuntamiento que a nosotras no nos dejan tranquilas", señaló. Estos movimientos comenzaron en julio con "el transfuguismo de un concejal hacia un partido que ni siquiera se presentó a las elecciones" y se han visto agravados por la aparición de "posibles casos de corrupción de equipos anteriores".

La edil sostiene que su partido ha alcanzado ya "el límite" de su margen de tolerancia ética. "En un pacto de gobierno te toca gestionar inestabilidades, incluso incoherencias, pero Podemos no está aquí para gestionar crisis ajenas ni para administrar inercia, estamos para transformar", subrayó.

Transfuguismo

El conflicto en el gobierno municipal se remonta a este verano cuando el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, dejó las filas de Nueva Canarias y se unió a la nueva formación de Teodoro Sosa, Municipalistas Primero Canarias. "Nosotras firmamos un acuerdo en un tripartito de izquierdas, no en un cuatripartito con un partido nuevo de derechas. Eso distorsiona mucho el pacto", consideró Martínez, que recordó que un pacto no es "un cheque en blanco", sino un marco que debe "cuidarse y respetarse cada día".

La vivienda como condición

Para Podemos, solo hay una condición que justifique seguir en el gobierno y es el desarrollo de "medidas que mejoren la vida de la gente". La edil anunció que su formación presentará a sus socios una agenda en materia de vivienda, que consideran la prioridad de la ciudadanía. Este decálogo de medidas será la moneda de cambio para evitar una ruptura en el pacto. La concejala insistió en que el Ayuntamiento atraviesa una "parálisis administrativa" y que si no se materializan las medidas planteadas concluirán que "el proyecto está agotado".

La Provincia

Sobre los plazos para que el gobierno municipal valore estas medidas, Martínez indicó que será necesario reunirse en los próximos días y presupone que no habrá problemas a la hora de llegar a acuerdos. "Entendemos que nuestros socios las van a aceptar. Si no fuera así, no se entendería", reflexionó.

"Excusas para tratar de ocultar deficiencias"

Por su parte, el concejal José Eduardo Ramírez respondió que no está entre sus objetivos desestabilizar al gobierno municipal. El edil recordó que los 15 concejales firmaron un pacto de gobierno en el que están reflejados los objetivos, responsabilidades y concejalías, y valoró que todos los esfuerzos deben centrarse en cumplir con el mismo. "Lo demás es poner excusas para tratar de ocultar deficiencias en la gestión, y yo no me voy a sumar", observó. Por ello, el edil instó a asumir responsabilidades y trabajar en el cumplimiento de lo firmado. Respecto a las propuestas sobre vivienda que pretende poner Soliño sobre la mesa, Ramírez destacó que esperarán a conocerlas para pronunciarse, pero si consiguen abaratar y mejorar el acceso al mercado inmobiliario no tendrá problemas en apoyarlas.

NC ve las relaciones "correctas"

El concejal de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, puntualizó que la investigación a Inmaculada Medina no tiene que afectar al pacto de gobierno, ya que es una cuestión que afecta al Partido Socialista, que tendrá que tomar sus propias decisiones sobre el reparto de las competencias que deja la edil. "Las relaciones son, como siempre, mejorables, pero son correctas y los problemas que hay son externos al pacto", reflejó el concejal.

Quevedo destacó que el transfuguismo de uno de los exconcejales de su partido es una cuestión en la que están trabajando "sin obstruir el funcionamiento del gobierno". "Lo estamos haciendo con la máxima discreción y el máximo rigor para evitar contaminar más aún el trabajo político, que ya está suficientemente difícil", manifestó.

¿Por qué Inmaculada Medina está siendo investigada?

Cabe recordar que Medina está siendo investigada por posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. La Fiscalía sostiene que durante siete años se emitieron 89 facturas infladas o falsas dentro del área de Parques y Jardines, bajo su gestión. La emisión de estas facturas finalizó siete meses antes de que la concejalía pasara a manos de Gemma Martínez, tras las últimas elecciones municipales celebradas en 2023.