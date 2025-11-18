CC pide una auditoría integral de Parques y Jardines y la depuración de responsabilidades tras la dimisión de Inmaculada Medina

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, valoró la dimisión de la concejala Inmaculada Medina como un paso “necesario”, pero pidió al Consistorio el inicio de una investigación interna exhaustiva y una auditoría detallada de todos los contratos, facturas y expedientes vinculados al área de Parques y Jardines durante el periodo investigado.

Según Suárez, lo descrito por el Ministerio Público apunta a un "presunto mecanismo sostenido de desvío de fondos públicos" y no a un fallo administrativo puntual.

Revisión del mandato de Augusto Hidalgo

Coalición Canaria plantea también que la auditoría abarque posibles responsabilidades políticas durante los ocho años en los que Augusto Hidalgo fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, etapa en la que se realizaron los contratos y pagos ahora bajo estudio judicial.

El grupo político considera "necesario" analizar el grado de supervisión y control político ejercido entonces.

Examen integral de los servicios gestionados por Medina

CC reclama, además, la revisión de todas las facturas, contratos y expedientes relacionados con el suministro de agua, contratos de riego y el mantenimiento de las zonas verdes y solicita que la revisión se extienda al resto de servicios bajo la gestión política de Inmaculada Medina entre 2015 y 2022.

Entre las peticiones que realiza David Suárez está la de reforzar los protocolos de fiscalización previos, mejorar la verificación de servicios prestados e implantar sistemas de alerta temprana ante incrementos anómalos de consumos o facturación.

Tensiones en el pacto municipal

El portavoz de CC en el Consistorio enmarcó la situación actual en un contexto político “cada vez más inestable” dentro del propio equipo de Gobierno municipal.

Suárez hizo referencia a las declaraciones de la concejala de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez, quien reconoció este lunes en una entrevista con la Cadena Ser "una situación de parálisis” en la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y advirtió además que su formación política podría abandonar el pacto si no se aplican cambios significativos, especialmente en políticas de vivienda, lo que a juicio de CC, hace ver que el proyecto de gobierno está “al límite”.

"Ya no es solo la oposición quien denuncia el bloqueo, son los propios socios de Darias quienes hablan de proyecto agotado”, subrayó Suárez.

El edil nacionalista recordó también las diferencias internas entre Nueva Canarias y Primero Canarias a raíz de la salida del concejal José Eduardo Ramírez de NC. "Todo esto es la evidencia clara de un ciclo de gobierno que termina”, concluyó.