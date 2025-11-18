Cortes de tráfico en el Barranquillo Don Zoilo para continuar con las obras del carril bici: estos son los días y los horarios
Del miércoles 19 al viernes 21 de noviembre, entre las 22:00 y las 6:00 horas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico nocturno en el Barranquillo Don Zoilo entre los días 19 y 21 de noviembre para continuar con las obras de implementación del carril bici.
Los trabajos se realizarán en horario de 22:00 a 06:00 horas desde este miércoles 19 de noviembre y hasta el viernes 21 de noviembre en horario nocturno y afectarán a las calles Juan XXIII y Párroco Villar Reina (subida del Barranquillo), en el tramo comprendido entre las calles Pérez del Toro y Echegaray, incluyendo además las conexiones con el Paseo de Chil.
Durante este periodo, la circulación se verá afectada con cortes puntuales y desvíos provisionales.
El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y seguir la señalización e indicaciones instaladas mientras se realizan los trabajos en la vía.
