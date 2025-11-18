Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico en el Barranquillo Don Zoilo para continuar con las obras del carril bici: estos son los días y los horarios

Del miércoles 19 al viernes 21 de noviembre, entre las 22:00 y las 6:00 horas

Protestas vecinales por el inicio de las obras del carril bici en el Barranquillo Don Zoilo.

Protestas vecinales por el inicio de las obras del carril bici en el Barranquillo Don Zoilo. / ANDRES CRUZ

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico nocturno en el Barranquillo Don Zoilo entre los días 19 y 21 de noviembre para continuar con las obras de implementación del carril bici.

Los trabajos se realizarán en horario de 22:00 a 06:00 horas desde este miércoles 19 de noviembre y hasta el viernes 21 de noviembre en horario nocturno y afectarán a las calles Juan XXIII y Párroco Villar Reina (subida del Barranquillo), en el tramo comprendido entre las calles Pérez del Toro y Echegaray, incluyendo además las conexiones con el Paseo de Chil.

Durante este periodo, la circulación se verá afectada con cortes puntuales y desvíos provisionales.

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y seguir la señalización e indicaciones instaladas mientras se realizan los trabajos en la vía.

