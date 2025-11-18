Darias defiende en Bruselas el papel estratégico de las ciudades RUP

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, participó este martes en el Foro de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP), en Bruselas, donde defendió la necesidad de reforzar el apoyo comunitario a estos territorios y de dotarlos de un marco financiero que responda a sus desafíos estructurales.

Darias intervino en el encuentro de alto nivel convocado por la Comisión Europea y celebrado en el edificio Berlaymont, sede de la institución, donde subrayó que las regiones ultraperiféricas y las ciudades que forman parte de ellas “representan la diversidad y la proyección global de la Unión Europea”, a pesar de la distancia geográfica que las separa del continente.

Durante su intervención, en la que participó junto a eurodiputados y miembros del Comité de las Regiones (CdR), la alcaldesa señaló que la Unión Europea se encuentra en “un momento sísmico”, marcado por tensiones exteriores y la necesidad de reforzar su cohesión interior.

Un nuevo marco financiero

En este contexto, afirmó que “fortalecer la Unión Europea significa fortalecer sus instituciones y su capacidad de cooperación, asegurando que sus beneficios lleguen a todos los territorios y ciudadanos, también a quienes vivimos en las islas y ciudades de las regiones ultraperiféricas”.

Darias expresó la oposición de las regiones ultraperiféricas a la propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, al considerar que “constituye un riesgo cierto para las RUP” y puede comprometer su capacidad para seguir contribuyendo al desarrollo del proyecto europeo.

Así, reivindicó que el próximo marco presupuestario debe responder a retos específicos que afectan a las RUP, como las migraciones, la desigualdad, la vivienda, el transporte, la gestión del agua o los residuos, además de acompañarlas en la construcción “de un futuro sostenible y competitivo”.

“Las RUP somos una oportunidad para Europa”

En su discurso, Darias destacó el valor estratégico de los territorios ultraperiféricos, donde viven cinco millones de ciudadanos europeos. Afirmó que las RUP poseen “un inmenso potencial, con singularidades culturales y ambientales que pueden inspirar soluciones innovadoras a desafíos globales”, y pueden aportar “una visión periférica y más completa del presente y del futuro de la Unión”.

“Las ciudades de las Regiones Ultraperiféricas, como mi ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, queremos seguir siendo una oportunidad para el futuro de la Unión Europea, haciendo de nuestros territorios espacios de innovación, cohesión y sostenibilidad”, añadió.

La alcaldesa forma parte del Comité de las Regiones como representante designada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), lo que ha permitido que Las Palmas de Gran Canaria esté presente por primera vez en este órgano consultivo de la UE.

Además, es vicepresidenta primera de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del CdR, y miembro de SEDEC, la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura.