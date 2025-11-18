La dimisión de Inmaculada Medina: una reacción "tardía" para los partidos de la oposición

La oposición recamó este martes en bloque depurar responsabilidades en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de la dimisión de la concejala Inmaculada Medina. Además, PP y CC elevaron las exigencias a la etapa en la que Augusto Hidalgo fue alcalde de la ciudad al pedir una revisión de los contratos del área de Parques y Jardines que se firmaron bajo su mandato y que ahora están sujetos a investigación judicial.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Consistorio, Jimena Delgado, resaltó que la renuncia de la ya exedila, «no puede interpretarse como un gesto de regeneración», sino como una reacción «tardía» ante una situación «insostenible», tras conocerse su condición de investigada en el caso Valka.

Añadió que esta causa se suma a otras diligencias abiertas relacionadas con el Carnaval y la Sociedad de Promoción. «No es la primera vez que pedimos a Carolina Darias que apartara, aunque fuera temporalmente, a Inmaculada Medina, pero no nos hizo caso, ni siquiera cuando presentamos dos ampliaciones de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que gran parte giraba alrededor de Medina como presidenta de la Sociedad de Promoción».

Delgado recordó que su partido también había pedido a la alcaldesa que apartara o cesara a la gerente de Geursa, «cosa que hicieron después».

Comparecencias

La portavoz de los populares solicitó también la creación de un comité técnico independiente que revise los contratos vinculados a la exconcejala, Inmaculada Medina, y al exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón. «Todo lo que tenga que ver con los contratos donde ese tándem -Medina y Padrón - haya tenido lugar, como por ejemplo, la contratación de recogida de amianto, del que hablamos, por ejemplo, de más de 200.000 euros».

Además, consideró «esencial» la comparecencia de la actual concejala de Parques y Jardines, Gema Martínez, para que exponga qué situación se encontró al asumir la Concejalía, cómo funcionaba el sistema de facturación investigado y qué cambios implementó con posterioridad.

Delgado pidió, además, la dimisión de la propia Carolina Darias, argumentando la necesidad de «evitar un mayor deterioro de la imagen de la ciudad y de los servicios públicos».

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Alberto Rodríguez, subrayó que la dimisión de Medina es «la constatación definitiva del fracaso político y ético del Gobierno municipal de Carolina Darias» y pidió la «dimisión inmediata» de la alcaldesa.

Añadió que su partido ya había solicitado el cese de varios concejales -Pedro Quevedo, Héctor Alemán y Josué Íñiguez- «por absoluta incapacidad».

El portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, resaltó que la dimisión de la concejala Inmaculada Medina es un paso «necesario», pero pidió al Consistorio el inicio de una investigación interna exhaustiva y una auditoría detallada de todos los contratos, facturas y expedientes vinculados al área de Parques y Jardines durante el periodo investigado.

Según Suárez, lo descrito por el Ministerio Público apunta a un «presunto mecanismo sostenido de desvío de fondos públicos» y no a un fallo administrativo puntual. «No nos conformamos solo con la dimisión solo de Inmaculada Medina. Esto afea la labor de toda la Corporación».

El edil nacionalista subrayó que la salida de la concejala se da a las puertas del Carnaval, «lo que genera un perjuicio para la ciudad», y pidió a Darias que no se conforme con el proceso judicial y pida una investigación municipal.

Augusto Hidalgo

La exigencia para depurar responsabilidades políticas por parte de la mayoría de los partidos de la oposición se extiende también al exalcalde Augusto Hidalgo, bajo cuyo mandato se firmaron los contratos ahora sujetos a investigación. Así lo señalan desde el PP y CC. La portavoz de los populares, Jimena Delgado, sostuvo que Hidalgo «restó importancia a los indicios que afectan a Medina en declaraciones emitidas a los medios la semana pasada».

El edil de los nacionalistas, David Suárez, planteó la revisión de todas las facturas, contratos y expedientes relacionados con el suministro de agua, contratos de riego y el mantenimiento de las zonas verdes y solicitó que la revisión se extienda al resto de servicios bajo la gestión política entre 2015 y 2022.

La crisis que atraviesa el tripartito también fue destacada por todos los grupos de la oposición. Los populares resaltaron que se trata de la segunda renuncia en el actual mandato, después de la salida del concejal de Cultura, Adrián Santana, en 2024.

Jimena Delgado subrayó que «ya sabemos la escisión que existe entre José Eduardo Ramírez, de Primero Canarias, y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, así que entendemos que Carolina Darias no puede seguir ni un minuto más al frente de Las Palmas de Gran Canaria».

Por su parte, el portavoz de CC, David Suárez, subrayó que el proyecto de Gobierno está «al límite» y añadió que ya no es solo la oposición quien «denuncia el bloqueo», sino también los propios socios de Darias, en alusión a las declaraciones de la concejala de Podemos, Gemma Martínez.