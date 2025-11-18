Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en un contenedor alcanza la fachada de un hotel y calcina ocho motos en Las Canteras

El fuego se extendió con rapidez a los vehículos y a la fachada cargada de cableado, pero la actuación de los bomberos evitó heridos y contuvo daños mayores

Las Palmas de Gran Canaria

A las 5.49 de este martes, un incendio en un contenedor de basura en la confluencia de Bernardo de la Torre y Nicolás Estévanez, en Las Canteras, se propagó hasta la fachada de un hotel cercano y varios vehículos estacionados. Las llamas, cuyo origen aún se investiga, avanzaron con rapidez por la hilera de contenedores y alcanzaron la fachada del edificio, que estaba saturada de cableado. Esto, según los primeros indicios, pudo facilitar la propagación.

Fotografía de la zona calcinada tras el incendio.

Fotografía de la zona calcinada tras el incendio. / LP/DLP

Ocho motocicletas quedaron completamente calcinadas y varios coches resultaron dañados por la radiación térmica antes de que los equipos de emergencia lograran frenar el avance. La rápida actuación de bomberos y policías evitó que el fuego entrara en el hotel y que se registraran heridos.

Tras la extinción, los técnicos revisan ahora las instalaciones eléctricas de la fachada, que deberán ser sustituidas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo se originó el incendio en el contenedor que desencadenó el suceso.

TEMAS

