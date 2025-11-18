El ITC impulsa un banco de ensayos de energías renovables marinas en el Puerto de Las Palmas

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) promueve la instalación de un banco de ensayos de plataformas fotovoltaicas flotantes y de generadores undimotrices en el Puerto de Las Palmas, concretamente en las aguas interiores entre los muelles Nelson Mandela y el Reina Sofía, dentro del proyecto Renmarinas que ya se desarrolla en el Puerto de Arinaga. De esta manera, pretende aprovechar las condiciones del mar en Las Palmas de Gran Canaria y «hacer todavía más atractiva a Canarias y, en este caso, a Gran Canaria, para que vengan empresas desarrolladoras de tecnología en estos ámbitos y puedan ensayar sus dispositivos aquí», afirma su director de I+D+i, Gonzalo Piernavieja.

Para ello, se ha aprovechado una subvención de 1.465.000 euros de los fondos Next Generation para el desarrollo de proyectos de energías marinas en los puertos. «El Estado español está muy interesado en que los puertos puedan servir para más cosas que para la actividad tradicional portuaria» y que puedan convertirse en lugares que alberguen «infraestructuras de ensayo de estas tecnologías marinas que son el futuro», afirma Piernavieja, que añade que «una parte del futuro energético mundial pasa por el desarrollo de las energías renovables marinas».

En concreto, el ITC —centro público de I+D+i adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias— ha solicitado a la Autoridad Portuaria la concesión del dominio de 2.109 metros cuadrados de lámina de agua y 220 metros cuadrados de espacio sumergido en aguas interiores entre los muelles Nelson Mandela y Reina Sofía. Además, en este último piden la utilización de 38 metros cuadrados de suelo y 13 de canalizaciones para las instalaciones y servicios.

Modernización del Puerto de Las Palmas

El proyecto Renmarinas Las Palmas tiene como objetivo modernizar las capacidades técnicas del Puerto de Las Palmas para establecer un banco de ensayo y demostración de prototipos de energías renovables marinas, en coordinación con las infraestructuras implantadas en el Puerto de Arinaga, ampliando las capacidades de ensayo que ofrece Canarias al desarrollo de estas tecnologías. Esta iniciativa, asegura el ITC, es clave para posicionar a Canarias como referente en innovación en energías renovables marinas y permite consolidar a los puertos canarios como puntos estratégicos para la transición energética.

Gonzalo Piernavieja, director de I+D+i del ITC / José Carlos Guerra

Ensayos de fotovoltaica flotante y energía undimotriz

En el espacio portuario capitalino se habilitará una zona de ensayo de plataformas fotovoltaicas flotantes en las que se pueden testar y validar prototipos en condiciones reales, abordando desafíos como la estabilidad en alta mar y la resistencia a la corrosión, una tecnología clave para la autosuficiencia energética portuaria, detalla el ITC. Por su parte, en la zona de ensayo de generación undimotriz se testará y validarán los convertidores de energía de olas, explorando soluciones innovadoras para aprovechar el potencial undimotriz y su integración en estructuras portuarias.

Gonzalo Piernavieja recuerda que Renmarinas, con una inversión de 3.250.000 euros, incluye en el Puerto de Arinaga un estanque de olas, «un laboratorio de hidráulica marina» para que cualquier dispositivo que se vaya a desarrollar para comercializarse posteriormente pueda pasar allí primero por una fase piloto, para comprobar su flotabilidad y la respuesta a varios estímulos, para que las empresas desarrolladoras puedan «después seguir avanzando hasta que consiga la madurez tecnológica y lo pueda comercializar» y las instalaciones previstas para el Puerto de Las Palmas son complementarias.

Condiciones marinas estratégicas

El director de I+D+i del ITC explica que las condiciones climáticas y marinas de cada uno de estos espacios y localizaciones de la Isla son distintas, así como su batimetría, que en La Luz es más profunda. Así, en el banco de ensayos del recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria se pondrá «a disposición de todos los desarrolladores del mundo», que podrán aprovechar las bondades del clima para poder probar sus dispositivos durante todo el año, a partir de 2027. Además, el 62% del consumo energético de la isla está vinculado al tráfico marítimo internacional en este puerto, lo que resalta la importancia de incorporar soluciones energéticas sostenibles que en un futuro incluso permita testear condiciones de suministro cool ironing, destaca este centro.

En este momento, la entidad está en fase de licitación de los diferentes componentes y confía en poder terminar todas las infraestructuras durante 2026. Será entonces cuando empiecen a ofertar este banco de ensayo entre las empresas desarrolladoras, aunque —avanza Piernavieja— ya hay algunas que han mostrado su interés. «Es un mercado que está empezando a crecer», agrega, y ya hay «muchas empresas startups, emprendedores y empresas grandes que compran otras más pequeñas».

Gestión

La gestión de este banco de ensayos aún no está definida y el ITC estudia la posibilidad de que sea a través de Megaturbinas, la sociedad compartida con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria.

Además de hacer a Canarias más fuerte en el ámbito de las renovables marinas, apostilla Gonzalo Piernavieja, uno de los objetivos es avanzar en la descarbonización de las islas. «Canarias va a tener que ir al mar a buscar esa energía» y ser cien por cien renovable, por lo que «por un lado, tiene ese interés de I+D+i de desarrollo de tecnología, de posicionar a Canarias y a Gran Canaria como un centro donde se desarrolle tecnología muy puntera que pueda después ponerse en todo el mundo» y, por otro, que Canarias pueda utilizar esa tecnología que se ha probado aquí.

Piernavieja recalca que este banco de ensayo no es una instalación invasiva y que lo que persigue «es la sostenibilidad» y aprovechar las energías renovables marinas para depender cada vez menos de las energías fósiles, lo que también tendrá su repercusión en el turismo y en la economía.

Finalmente, el ITC está confiado en que este proyecto contribuya a la generación de empleo cualificado, a atraer a «empresas de todo el mundo para que desarrollen tecnología» y se beneficien tanto las universidades canarias como las empresas del sector portuario.