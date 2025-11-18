Las Palmas de Gran Canaria asegura la movilidad de usuarios de Servicios Sociales y adjudica el servicio de transporte

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud que dirige Carmen Luz Vargas, ha adjudicado el servicio de transporte destinado a facilitar la participación de las personas beneficiarias de la red básica de Servicios Sociales en actividades lúdicas, deportivas y de animación sociocultural.

El servicio permitirá desplazamientos urbanos dentro del municipio e interurbanos a otros municipios de la isla, tanto de ida, de vuelta o de ida y vuelta, además de excursiones destinadas a fomentar la participación en actividades de interés cultural y social.

Carmen Luz Vargas asevera que "esta adjudicación refuerza la estrategia municipal de promoción de la participación social y del bienestar comunitario", un servicio con el que se asegura "que todas las personas usuarias puedan acceder en igualdad de condiciones a las actividades culturales, deportivas y de ocio que ofrece la ciudad".

La concejala añade además que este recurso "contribuye a mejorar el bienestar emocional y social de las personas usuarias y ha favorecido su participación en la comunidad, especialmente en colectivos que presentan mayores dificultades de movilidad o de acceso a recursos básicos".

Dos lotes para cubrir necesidades específicas

El contrato tendrá una duración de tres años y se estructura en dos lotes diferenciados, cada uno destinado a cubrir necesidades específicas del área. El primer lote, adjudicado a Amanda Bus SLU por 225.000 euros, cubrirá los traslados de las personas usuarias de los centros municipales de servicios sociales de los cinco distritos. Este servicio permitirá garantizar la movilidad de quienes participan en actividades comunitarias organizadas desde estos centros, así como facilitar su asistencia a propuestas culturales, deportivas y de ocio impulsadas por el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas / La Provincia

El segundo lote, adjudicado a Autobuses La Palmita, S.L. por 70.093,47 euros, atenderá los desplazamientos de las personas usuarias de la Unidad Técnica de Inclusión Social; los cuatro centros de acogida municipal —Gánigo, El Lasso, La Isleta y el Centro de Atención Diurna—; la Unidad Técnica de la Familia e Infancia; y la sección de Servicios Sociales. Este lote permitirá reforzar los itinerarios de inclusión y apoyo social que desarrollan estos recursos, asegurando la movilidad accesible de personas que requieren acompañamiento especializado o que carecen de alternativas de transporte.

Accesibilidad y calidad del servicio

Las empresas adjudicatarias deberán contar con vehículos accesibles, con una antigüedad inferior a diez años, dotados de sistemas de seguridad y confort y adaptados para personas con movilidad reducida. El contrato también prevé intervenciones excepcionales en situaciones de emergencia social o catástrofe para garantizar traslados urgentes que permitan ofrecer realojamientos alternativos temporales.

La adjudicación incluye mecanismos de coordinación, seguimiento y control de calidad, así como medidas de seguridad y protección de datos, con el fin de garantizar un servicio adecuado a las necesidades de la ciudadanía.