El PP apunta a Augusto Hidalgo y pide una explicación pública de Carolina Darias tras la dimisión de Inmaculada Medina

La dimisión de la concejala Inmaculada Medina ha desencadenado un nuevo capítulo en la crisis política del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La portavoz del Partido Popular (PP) en el consistorio, Jimena Delgado, aseguró este martes que la renuncia de la edil “no puede interpretarse como un gesto de regeneración”, sino como una reacción “tardía” ante una situación “insostenible”, tras conocerse su condición de investigada en el caso Valka.

Según el auto judicial, Medina será investigada por su presunta participación en una supuesta trama de facturas infladas en el área municipal de Parques y Jardines entre 2015 y 2022. La Fiscalía Anticorrupción cifra el posible perjuicio a las arcas públicas en más de 400.000 euros, derivado de sobrecostes de hasta el 70% en el suministro de agua de riego.

Un contexto de investigación judicial

Delgado subrayó que esta causa se suma a otras diligencias abiertas relacionadas con el Carnaval y la Sociedad de Promoción. En su opinión, estos procedimientos evidencian que el Ayuntamiento presenta “un problema político y de gestión más profundo” que no se resuelve únicamente con la salida de Medina.

La portavoz popular también señaló la ausencia de la alcaldesa Carolina Darias durante el anuncio de dimisión, considerando que la regidora “no puede dar por cerrada la crisis” únicamente con este movimiento. Recordó que en el pasado ya se produjo la renuncia del concejal de Cultura, lo que, según el PP, confirma una “debilidad estructural” en el proyecto municipal.

Responsabilidades y papel de Augusto Hidalgo

El PP reclama explicaciones al exalcalde

El Partido Popular situó parte del foco en el exalcalde Augusto Hidalgo, al frente del Ayuntamiento durante el periodo investigado. Delgado sostiene que fue bajo su mandato cuando se tomaron “las decisiones ahora bajo sospecha”, y que la pasada semana restó importancia a los indicios que afectan a Medina.

Según la portavoz, Hidalgo dejó “los grandes servicios públicos en una situación crítica”, con licitaciones vencidas, y otorgó a Medina la responsabilidad de coordinar estos servicios. Además, el PP cuestiona la elección de un jefe de gabinete con una condena firme por acoso sexual, lo que califica como una combinación de “mala gestión y decisiones inadecuadas”.

Revisión independiente de los contratos

El grupo popular anunció que propondrá la creación de un comité técnico independiente, compuesto por funcionarios municipales, para revisar todos los contratos vinculados a Medina, al exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, y al tercer funcionario investigado.

Delgado afirmó que el comité debe operar “sin límites políticos”, analizar todos los expedientes necesarios y rendir cuentas ante el Pleno. El objetivo es verificar la legalidad de las contrataciones y detectar posibles irregularidades.

Comparecencias solicitadas por el PP

Gema Martínez y las condiciones del área de Parques y Jardines

El PP considera esencial que la concejala Gema Martínez exponga qué situación se encontró al asumir Parques y Jardines, cómo funcionaba el sistema de facturación investigado y qué cambios implementó posteriormente.

Explicación pública de Carolina Darias

Delgado también reclamó una comparecencia pública urgente de la alcaldesa Carolina Darias. Pide que aclare qué información tenía el grupo de gobierno sobre las anomalías, qué medidas se adoptarán para reforzar los controles y cómo se reorganizará el Ayuntamiento tras la salida de Medina.

La portavoz criticó que Darias estuviera de viaje oficial en Bruselas mientras se desataba la crisis, y solicita que detalle los próximos pasos para garantizar transparencia y estabilidad institucional.

Una exigencia final: dimisión de la alcaldesa

El Partido Popular concluye pidiendo la dimisión de Carolina Darias, argumentando la necesidad de “evitar un mayor deterioro de la imagen de la ciudad y de los servicios públicos”, así como de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones municipales.