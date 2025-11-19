El Batán espera por la rehabilitación de sus viviendas: "Hay mayores que no pueden salir de sus casas"

Los vecinos de El Batán siguen esperando por la rehabilitación de sus viviendas. Gran parte de los residentes son personas mayores que les cuesta subir las escaleras, lo que reduce drásticamente su independencia. "Hay algunos bloques de seis y siete plantas sin ascensor", expone el presidente de la asociación de vecinos, Ramón Montesinos. Desde 2021 está pendiente la reparación de estas viviendas, cuando el Ayuntamiento capitalino buscó financiación en Europa para la mejora de las infraestructuras de varios núcleos de la urbe.

"Hay gente mayor en el barrio que llevan años sin salir de su casa y tienen que esperar a que vengan sus hijos a ayudarlos", explica Montesinos. En este escenario la vivienda se convierte en una cárcel para aquellos que dependen de terceras personas para moverse. "Hay hijos que se preocupan y otros que no, así que algunos mayores se pasan meses o años esperando", lamenta el presidente de la asociación.

Fachada de las viviendas de El Batán. / J.PEREZ CURBELO

El Batán es un barrio de rentas bajas, por lo que en muchos bloques los residentes no pueden costear la rehabilitación de las viviendas de su bolsillo. "Muchas personas solo cobran una pensión de viudedad o tienen una pensión baja porque no cotizaron en su época", refleja. Algunos bloques, indica el presidente vecinal, tienen cuotas de comunidad de importes muy reducidos por los bajos ingresos de los propietarios.

Falta la redacción del proyecto

El pasado octubre, el Ayuntamiento capitalino instó al Gobierno de Canarias a que incluyera a este barrio -junto a San Francisco- en el próximo Plan Canario de Vivienda. Esto supondría que el Consistorio conseguiría la subvención necesaria para ejecutar ambas rehabilitaciones. Sin embargo, la administración municipal ha reconocido que no han redactado los estudios tanto para El Batán y San Francisco, como para Lomo del Chinche, Las Chumberas y Zárate. Los cinco barrios están pendientes de la redacción de los proyectos y conseguir partidas.

Un portal de las viviendas de El Batán. / J.PEREZ CURBELO

Montesinos aclara que aunque no hay un estudio formal, sí que existe un anteproyecto que fue elaborado por un estudio de arquitectura en el anterior mandato. Según el líder vecinal, el plan contemplaba la rehabilitación de estructuras como las cubiertas y las escaleras, la construcción de rampas, la mejora de los muros de los jardines y la reordenación de los aparcamientos, así como pintar las fachadas. Y la medida estrella: la instalación de ascensores para salvaguardar los problemas de accesibilidad. El coste de los trabajos ascendía a los 12 millones de euros.

Rehabilitación en otros barrios

Los vecinos esperan ansiosamente por un desbloqueo de la situación, ya que llevan esperando cuatro años. "Después de la rehabilitación de Sanz Orrio venía El Batán y Lomo del Chinche, y nada ha pasado", expresa. Montesinos asegura que en la última visita al barrio de la alcaldesa, Carolina Darias, no aportó ningún plazo para reanudar el proyecto. "Yo sigo luchando por ello", apunta el líder vecinal.

En la ciudad ya se desarrollan actuaciones de rehabilitación en otros barrios con necesidades similares y financiación de diversas fuentes. En La Isleta se ejecutará la rehabilitación de 168 viviendas del Grupo Fermín Sanz Orrio, con una inversión de 1,87 millones de euros. En Jinámar, el Ayuntamiento destinará más de 5,2 millones de euros a la Fase III del Polígono, para mejorar 446 viviendas y renovar sus infraestructuras. Y en La Paterna se impulsa en estos momentos un plan de rehabilitación de 819 viviendas con un presupuesto de 19,2 millones de euros, que incluye mejoras de accesibilidad y eficiencia energética.