Bronco debate por el contrato de emergencia de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

El contrato de emergencia para mejorar la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria quedó en entredicho este miércoles. Las Casas Consistoriales vivieron un debate bronco entre los concejales de la oposición y el equipo de gobierno por la decisión adoptada a finales de octubre de recurrir a un contrato complementario ante el grave peligro de salud pública reconocido por el Ayuntamiento por la acumulación de basura en las calles.

La sesión extraordinaria, celebrada a petición del Partido Popular (PP), culminó con un intento fallido de reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias, que tan solo apoyaron los concejales presentes de PP y Vox, con la abstención de Coalición Canaria y la concejala no adscrita Clotilde Sánchez. Además, la oposición solicitó la dimisión del edil de Limpieza, Héctor Alemán.

La alcaldesa, durante su intervención, defendió la medida que está poniendo en marcha de manera paulatina a lo largo del mes de noviembre. "El despliegue de medios que estamos realizando habla por sí solo", al tiempo que destacó los más de 100 trabajadores y trabajadoras que ya se han incorporado en zonas como Arenales, Alcaravaneras o Schamann; y relató los 33 barrios donde se irán incorporando más recursos humanos y materiales, repartidos por toda la ciudad, de Zárate a Las Mesas. Así hasta sumar 420 efectivos humanos.

Problema de salud pública

"Cuando llegamos nos encontramos con contratos en nulidad y hemos hecho dos macrocontratos con la oposición de ustedes, que solo han puesto palos en las ruedas", lanzó el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola. El edil precisó que estos estarán vigentes ocho años "como tienen la mayoría de ciudades" e indicó la "conveniencia" que tengan precisamente una larga duración.

El viceportavoz del PP, Ignacio Guerra de la Torre, en ausencia de su portavoz, Jimena Delgado, por estar en el Congreso en Madrid, comenzó atribuyendo la mala situación de la limpieza en la ciudad al edil del área. "Ha tenido consecuencia directa de un problema de salud pública, ha suspendido una asignatura de primero de concejal, solo por eso usted debería irse a casa", apuntó durante su primera intervención. "Decían que todo era falso, hasta que a la alcaldesa no le quedó más remedio que reconocer la situación", añadió.

(Habrá ampliación)