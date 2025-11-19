Un "caos circulatorio" por las obras en Tomás Morales: CC denuncia la "falta de organización" en el dispositivo de tráfico

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha denunciado este miércoles el "caos circulatorio" generado en el entorno de Tomás Morales y el barrio de Arenales durante unas obras de emergencia en la red de saneamiento, y ha responsabilizado al grupo de gobierno la “ausencia total” de un dispositivo de tráfico en las horas punta de entrada y salida de los colegios y centros educativos.

Las obras fueron declaradas de emergencia por riesgo de colapso de la conducción bajo la calzada en el tramo de Tomás Morales comprendido entre Paseo de Lugo y la Avenida Juan XXIII. Suárez señaló la “nula capacidad del Ayuntamiento para prever, organizar y amortiguar las consecuencias sobre el tráfico y la vida diaria del barrio”.

Retenciones en horas puntas

“Cuando se decreta una obra de emergencia en una de las arterias principales de la ciudad, con institutos, facultades y colegios en cada esquina, lo mínimo exigible es un dispositivo especial de tráfico desde el primer minuto. Lo que hemos visto es cero presencia de Policía Local, cero presencia de Agentes de Movilidad y cero información”, lamentó Suárez.

Según explicó el portavoz nacionalista, el corte de vías y desvío de vehículos ha provocado "retenciones constantes" no solo en Tomás Morales, sino también en calles interiores como Paseo de Lugo, Carvajal, Suárez Naranjo y el entorno del Obelisco, con colas a las 8:00 y a las 14:00 horas.

Retrasos

“Padres y madres que llegan tarde a recoger a sus hijos, estudiantes que tardan el triple en llegar a casa, guaguas atrapadas en un embudo de coches, y todo ello sin un solo agente regulando los cruces claves. Lo único que hemos visto es una improvisación permanente”, añadió.

Coalición Canaria critica, además, la falta de información previa. “No puede ser que los vecinos se enteren por los atascos, y no por el Ayuntamiento. No ha habido una campaña de comunicación mínimamente seria, ni señalización anticipada de desvíos, ni indicaciones claras de rutas alternativas”, señaló Suárez.